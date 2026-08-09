מקפיאים חצי אבטיח - ומה שעושים איתו למחרת משגע את הרשת | צילום: צילום: AI

מקפיאים חצי אבטיח - ומה שעושים איתו למחרת משגע את הרשת - צילום: AI

הרעיון פשוט באופן כמעט מחשיד: מקפיאים חצי אבטיח שלם, יוצרים במרכזו שקע קטן, מוסיפים חלב או שמנת ומתחילים לגרד את בשר האבטיח הקפוא ישר לתוך הנוזל. בתוך כמה דקות מתקבלת תערובת ורודה, קפואה ורכה שנעה איפשהו בין גלידה, ברד וסורבה קרמי.

גלידת אבטיח ויראלית מ-2 מרכיבים

מה צריך?

חצי אבטיח, רצוי ללא גרעינים

חלב או שמנת מתוקה, לפי הטעם והמרקם הרצוי

איך מכינים?

בעזרת כף מוציאים מעט מבשר האבטיח ממרכז החצי ויוצרים שקע קטן.

עוטפים היטב ומכניסים למקפיא למשך הלילה, עד שהאבטיח קפוא לחלוטין. מומלץ אפילו להקפיא אותו יום-יומיים.

מוציאים מהמקפיא ומוזגים לתוך השקע מעט חלב או שמנת.

עכשיו מגיע החלק הכיפי: בעזרת כף מתחילים לגרד את האבטיח הקפוא מהדפנות פנימה, תוך ערבוב מתמיד עם החלב או השמנת.

ממשיכים לגרד ולערבב במשך כמה דקות, עד שמתקבל מרקם ורוד, קפוא וקרמי.

אוכלים מיד - ישירות מתוך האבטיח.

רוצים לשדרג?

עם שמנת מתקבלת תוצאה עשירה וקרמית יותר, בעוד שחלב נותן קינוח קליל וקרוב יותר לברד-סורבה. אפשר להשתמש גם בחלב קוקוס, להוסיף מעט ליים או דבש, ואפילו להפוך את כל העניין לקינוח טרופי.

והיתרון הגדול? אין כאן מכונת גלידה שצריך להוציא מהארון, אין הקצפה ואין תערובת שמחכה שעות להתייצב. המקפיא כבר עושה כמעט את כל העבודה.

רק אזהרה אחת: אל תצפו למרקם של גלידת שמנת קלאסית. האבטיח מכיל הרבה מים, ולכן התוצאה מזכירה יותר שילוב מרענן במיוחד בין גלידה רכה, גרניטה וסורבה.

אז רוצו להתרענן!

בתאבון!

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