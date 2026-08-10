הקינוח של הקיץ: 3 מרכיבים, 10 דקות עבודה ותוצאה ממכרת

אופן ההכנה

1. מכינים לידכם קערה רחבה עם מים חמימים.

2. טובלים דף אורז במים למשך כמה שניות בלבד. אין צורך לחכות עד שהוא רך לגמרי - הוא ימשיך להתרכך גם אחרי שמוציאים אותו.

3. מניחים את דף האורז על משטח עבודה נקי.

4. במרכז הדף מניחים כמה חתיכות מנגו או תותים ומעליהן כף גדושה של יוגורט. חשוב לא להגזים בכמות המילוי, כדי שהדף לא ייקרע בזמן הסגירה.

5. מקפלים את שני הצדדים פנימה, מקפלים מעליהם את החלק התחתון ומגלגלים בעדינות כמו אגרול קטן וסגור.

6. חוזרים על הפעולה עם שאר דפי האורז ומסדרים את היחידות על צלחת או מגש כך שלא יידבקו זו לזו.

7. מעבירים למקפיא לכשעה.

8. מוציאים ואוכלים כשהמילוי קר מאוד וכמעט קפוא, אבל עדיין קרמי. אם השארתם אותם במקפיא למשך כמה שעות והם קפאו לגמרי, תנו להם לעמוד כמה דקות בחוץ לפני האכילה.

הטיפ שעושה את ההבדל

אל תשרו את דף האורז יותר מדי. דף רטוב ורך מאוד הופך דביק וקשה לגלגול. טבילה קצרצרה מספיקה.

ואם רוצים להפוך את ההכנה להפעלה של ממש בחופש - שימו על השולחן כמה קעריות עם פירות שונים, תנו לכל ילד לבחור את המילוי שלו, לגלגל בעצמו ולהכניס למקפיא. שעה אחר כך מחכה להם קינוח שהם הכינו לבד.

אפשר גם לפדר את היחידות המוכנות במעט קורנפלור לפני ההקפאה. זה לא חובה, אבל הוא מפחית את הדביקות ונותן מרקם טוב.

בתאבון!

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