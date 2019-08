מחקר חדש מצביע על עלייה מתמדת בכמות הבוטים באתרי התיירות והתעופה. החוקרים זיהו כיצד אלה מנסים בכל עת לתקוף גופים ואתרי תיירות, בעיקר בשיא עונת הקיץ. במחקר שפורסם זה עתה תחת הכותרת "Where Bots Go On Summer Vacation", מצאו חוקרי סייבר ישראלים כי בעונת החופשות הנוכחית, תנועת בוטים לאתרי הנסיעות ממשיכה לגדול, ואף עולה על זו של גולשים אנושיים.

על אף שרוב הגולשים בכלל לא רואים את הבוטים או מודעים לקיומם – מהמחקר עולה שהבוטים נמצאים בכל זמן נתון באתרי נסיעות ברחבי הרשת; הם סורקים את מחירי הטיסות והמלונות, מזמינים ושומרים על הזמנות במשך דקות ארוכות (ללא כוונה לשלם), משנים את מלאי המוצרים, מייצרים מצג שווא מוטה בפניי הגולשים ובכך משפיעים על המחירים.

החוקרים ניתחו את תנועת הבוטים הזדוניים ובחנו ניסיונות של בוטים לבצע פעולות בלתי מורשות – ועל ידי כך לפגוע בסוכנויות ובתיירים. הניתוח של החברה חשף תנועה ערה של הבוטים בדפי הזמנה של טיסות היוצאות מיעדים תעופה מובילים בעולם, למשל מניו-יורק ולוס-אנג'לס והבוטים המעיטו לתקוף מוקדים שנתפשו עד כה כמוקדי חופשה מסורתיים, כמו לאס וגאס.

"אנו רואים אינדיקציות ברורות לכך שסוכנויות נסיעות ואתרי תיירות הם שמפעילים את הבוטים במטרה להשפיע על אלגוריתם התמחור של מתחריהם", מסבירה ליאל שטראוך מנהלת קבוצת המחקר של חברת פרימטראיקס הישראלית. "ממצאי המחקר מראים בבירור כי פעילות הבוטים באתרי נסיעות נמצאת במגמת צמיחה מתמדת. כל בית עסק וארגון תיירות חייב להיות מודע לתופעה ולפעול בצורה עקבית למנוע פגיעה בלקוחות", הסבירה שטראוך.

הבוטים מספקים תמורה גבוהה ביחס לעלות הנמוכה יחסית שנדרשת להפעלה שלהם. גם במספרים גדולים מאוד. בהתחשב בכך שתמחור מוצרי תיירות הינו דינמי ומושפע מביקושים וזמינויות השימוש בבוטים יכול להשפיע בצורה מהותית על התמחור של סוכנויות הנסיעות ולפגוע בצרכני הקצה.

בין ממצאי המחקר המרכזיים, החוקרים מצביעים על כך שנפח תנועת הבוטים עולה בהתמדה באותה תקופה שבה העניין האנושי באתרי נסיעות עולה. כמו כן, תנועת הבוטים לאתרי נסיעות מקוונים צמח בממוצע בשנה האחרונה ב-37%. וזה עוד לא הכול – המחקר מצא כי בין ה-14 ביוני ל-13 ביולי 2019 למשל, החיפושים הכוללים הן של בני אדם והן בוטים - כוונו בעיקר לשדות התעופה הפופולאריים ביותר בעולם. ביניהם שלושת שדות התעופה של ניו יורק (LaGuardia, John F. Kennedy, Newark), נמל התעופה של לאס וגאס, שדות התעופה בלונדון (Heathrow, Gatwick, City of London), ושדה התעופה של בנגקוק.

על פי פרימטראיקס אלה הם היעדים הפופולריים ביותר לבוטים, לפי אחוז מסך התעבורה הכולל: שדה תעופה הבינלאומי קפניוויק (KEF) באיסלנד עם 82.83%; המבורג: 74.59%; ברלין: 64.05%; בנגקוק: 50.38%; פלמה דה מיורקה (PMI), ספרד: 49.8%; לונדון: 47.88%; ניו יורק: 35.10%; לוס אנג'לס: 23.4% ולאס וגאס: 16.09%.