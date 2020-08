View this post on Instagram

STUDIO DELMAR STYLING The family home of @alexander_andco Jeremy Bull and Tess Glasson for @insideoutmag featuring vintage pink and navy marble bowl from @conleyandco. Editorial @insideoutmag Architect @alexander_andco Photography @smartanson Styling edit @pure.interiors @spenceandlyda @curatorialandco @conleyandco @beckerminty @otomys @ownworld.com.au @ondene_doublebay