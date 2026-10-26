האף נסתם דווקא בלילה? בהריון יש לזה הסבר מפתיע

השעון מראה שתיים בלילה. הכרית כבר הוגבהה, כוס המים עומדת ליד המיטה, והאף? הוא החליט שוב לא לשתף פעולה. במשך היום עוד אפשר להסתדר איכשהו, אבל ברגע שנשכבים, הנשימה דרך האף הופכת למשימה לא פשוטה.

אם זה נמשך כבר שבועות, קל להניח שמדובר בצינון עקשן במיוחד. אלא שבהריון קיימת אפשרות נוספת, פחות מוכרת: לפעמים האף הסתום אינו קשור לנגיף או לאלרגיה.

כשההריון מגיע גם לאף

לתופעה קוראים נזלת הריונית (Pregnancy rhinitis), והיא עשויה להתבטא בגודש מתמשך באף, בנזלת ובתחושת קושי לנשום דרך האף, ללא זיהום או גורם אלרגי שמסביר את התסמינים.

לפי סקירה רפואית שפורסמה ב-American Family Physician, נזלת הקשורה להריון מופיעה לפי הערכות אצל כ-18% עד 30% מהנשים ההרות.

מה הקשר בין ההריון לאף? במהלך ההריון מתרחשים שינויים הורמונליים ושינויים בזרימת הדם. הם עשויים להשפיע גם על הרקמות וכלי הדם שבתוך האף ולגרום לנפיחות בריריות. כשהמעברים נעשים צרים יותר, קשה יותר לנשום בחופשיות.

לכן אישה יכולה להרגיש מצוננת במשך תקופה ממושכת, גם בלי חום, בלי כאב גרון ובלי המחלה שאנחנו רגילים לזהות כצינון.

למה דווקא בלילה הכול מחמיר?

ביום, בין העבודה, הילדים והסידורים, אפשר לפעמים להתעלם מהאף הסתום. אבל בלילה, כשהבית סוף סוף שקט, פתאום שומעים כל נשימה.

השכיבה יכולה להגביר את תחושת הגודש. גם נשימה דרך הפה עלולה לגרום ליובש ולהפריע לשינה. וכשהשינה ממילא אינה תמיד פשוטה בהריון, עוד לילה של התהפכויות אינו בדיוק מה שחסר.

אבל כאן חשוב להבחין: לא כל גודש באף בהריון הוא נזלת הריונית. גם נשים הרות יכולות לסבול מצינון רגיל, מאלרגיה או מדלקת בסינוסים.

אז איך מבדילים בין נזלת הריונית לצינון?

צינון נגיפי מלווה לעיתים בכאב גרון, בשיעול, בעייפות או בחום, ובדרך כלל משתפר בהדרגה בתוך ימים.

אלרגיה מתאפיינת לעיתים קרובות בהתעטשויות חוזרות, בגרד באף ובעיניים דומעות או מגרדות, במיוחד לאחר חשיפה לאבק, לאבקנים או לגורם מעורר אחר.

בנזלת הריונית, לעומת זאת, הגודש עשוי להיות ממושך יחסית, בלי סימנים ברורים של מחלה זיהומית ובלי טריגר אלרגי מוכר.

אלה הבדלים שיכולים לעזור להבין את התמונה, אבל הם אינם מספיקים לאבחון עצמי. אם הגודש נמשך, מחמיר או מפריע משמעותית לשינה, כדאי להתייעץ עם רופא.

מה יכול להקל בלי למהר לארון התרופות?

לפעמים השינוי הקטן ביותר מורגש דווקא בשעות שבהן האף מחליט להיסתם.

תרסיס מי מלח לאף עשוי להקל על הגודש. אפשר גם להשתמש בשטיפת אף בתמיסת מלח מתאימה, תוך הקפדה על הוראות השימוש ועל מים סטריליים, מזוקקים או מים שהורתחו וקוררו. אין להשתמש במי ברז רגילים לשטיפה עמוקה של האף.

גם הגבהה מתונה של הראש בזמן השינה עשויה לסייע. כדאי להימנע מחשיפה לעשן, לריחות חריפים ולגורמים אחרים שמחמירים את הגודש.

ומה לגבי תרסיסים שפותחים את האף במהירות? כאן דווקא כדאי לעצור.

תרסיסים מכווצי כלי דם, כמו חלק מהתרסיסים הנפוצים להקלה מיידית על אף סתום, אינם מומלצים לשימוש עצמאי בהריון. שימוש ממושך בהם עלול גם לגרום לגודש חוזר ולהחמיר את הבעיה.

יש תרסיסים תרופתיים אחרים שרופא עשוי לשקול במצבים מתאימים, במיוחד כשמדובר באלרגיה, אבל לא כל טיפול שמועיל לנזלת אלרגית יעיל באותה מידה לנזלת הריונית. לכן חשוב להתאים את הטיפול לסיבה ולא רק לתסמין.

מתי לא כדאי לחכות שזה יעבור?

גודש ממושך שאינו משתפר מצדיק בירור, ובמיוחד אם הוא פוגע בשינה ובתפקוד.

אם מופיעים חום, כאב פנים משמעותי, החמרה לאחר שיפור, הפרשה חריגה או תסמינים נוספים, יש לפנות לרופא כדי לבדוק אם מדובר בזיהום או בבעיה אחרת.

קושי ממשי בנשימה שאינו רק תחושה של אף סתום, ובפרט קוצר נשימה, כאב בחזה או תחושת מחנק, מחייב הערכה רפואית דחופה.

ומה קורה אחרי הלידה?

החדשות המעודדות הן שנזלת הריונית בדרך כלל חולפת לאחר הלידה, כאשר השינויים הקשורים להריון מתחילים להתאזן. לעיתים השיפור אינו מיידי, אלא מתרחש במהלך הימים או השבועות שלאחר מכן.

זה לא הופך את הלילות הסתומים לנעימים יותר, אבל הידיעה שיש לתופעה הסבר עשויה להקל על חוסר הוודאות.

לפעמים אנחנו מחפשות את הסיבה לצינון בכל מקום: במזגן, במזג האוויר, בילד שחזר מהגן. ורק דבר אחד לא עולה בדעתנו.

שאולי גם האף פשוט מרגיש את ההריון.