בביתו של גדול הדור: התרת קללות ושטר 'מובטחים לחיים'

רגע לפני פרוס השנה החדשה, צפוי להתקיים טקס מיוחד במינו בביתו של הגאון הגדול רבי דב לנדו, בבני ברק.

במעמד המיוחד צפויים להשתתף מניין מגדולי צדיקי הדור, בראשותם של הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש.

מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א יישאו תפילה מיוחדת עבור תורמי 'קופת העיר', ולאחריה יזכירו שם שם בפרטות – כל השמות של התורמים לקרן הייעודית למעמד זה.

במקום ייערך גם טקס 'התרת קללות', על פי הנוסח שתיקן רבינו החיד"א עליו השלום.

הרבנים הצדיקים שליט"א יתאמצו בכל כוחם לפעול ישועה עבור התורמים, שמקבלים על עצמם לשוב בתשובה שלמה, לצד תרומה כספית משמעותית, ויחד עם קול תפילתם של גדולי הדור, יקיימו את שלושת הדברים המבטלים את רוע הגזירה – תשובה תפילה וצדקה.

הכינוס שנערך ביוזמת 'קופת העיר', יתקיים כאמור בביתו הצנוע שלהגר"ד לנדו אשר יכנס 'מותב בית דין' של עשרה דיינים מצדיקי הדור, ויעמוד בראשו.

לפני בית הדין יובאו שמותיהם של התורמים ל'קופת העיר', ומרנן הגאונים הגדולים שליט"א, יקיימו טקס 'התרת קללות' מיוחד עבור התורמים. לאחר מכן יישאו תפילה משותפת מלבבם הטהור, להשפיע שנה טובה ברוחניות ובגשמיות על התורמים, שבזכות התשובה שמהרהרים התורמים בלבם והווידוי שהם אומרים בשפתיהם, ובזכות מצוות הצדקה שזכו לקיים בהידור גדול באמצעות 'קופת העיר', תקובל תפילת צדיקי בדור ויושפע עליהם כל טוב משמי מרום.

לאחר מעמד התפילה בו יוזכרו שמות התורמים, יתקיים מעמד נוסף של חתימת 'שטר מובטחים לחיים', עבור התורמים שמקבלים על עצמם לתרום תרומה שיש בה ממש במשך התקופה הקרובה מדי חודש בחודשו, להחזקת משפחות עניות ותלמידי חכמים עניים. בזטר גוזרים גדולי ישראל על כל אחד ואחד בפרטות שפע, ברכה, הצלחה, סייעתא דשמיא בכל מעשיו, בריאות, נחת, שמחה, שלווה, עושר ואושר, נחת מהילדים, הצלחה בלימוד התורה וכל הברכות הכתובות בתורה ושאינן כתובות בתורה יהיו מנת חלקם של התורמים.

מותב בית הדין שייערך בביתו של הגר"ד לנדו שליט"א, צפוי כלול את הגרמ"ה הירש ועימם גדולי תורה נוספים בהם הגר"ש גלאי, הגר"ש רוזנברג, הגר"ש שטיינמן, הגרמ"ש אדלשטיין, הגרש"צ רוזנבלט, הגר"מ בן שמעון, הגר"נ זוכובסקי וגדולי תורה נוספים.

