גדולי ישראל, בראשות המשגיח רבי בנימין פינקל שליט"א, עמוד ההוראה רבי נפתלי נוסבוים , וגדול ראשי הישיבות רבי משה צדקה , יתאחדו למעמד תפילה מיוחד בקבר רחל אמנו, במהלכו יחתמו לראשונה על 'שטר קבר רחל'.

כל אחד מאיתנו סוחב איתו בעיה כזו או אחרת על הגב, כולנו סובלים או מכירים מקרוב אנשים שסובלים ממצוקות כאלו ואחרות – וכל זה, יש פתרון חד וברור, באמצעות כח התפילה וכח הצדקה, בזמן המסוגל, על המקום היחיד שמוזכר בתורתנו הקדושה כמקום תפילה – קבר רחל.

אחרי מעמד התפילה המיוחד עבור התורמים ל'ועד הרבנים', המחזיקים בכספם את מערך הצדקה האדיר המסייע מידי חודש בחודשו לרבבות נזקקים, אלמנות ויתומים ועמלי תורה, יחתמו גדולי ישראל שליט"א, לראשונה בהיסטוריה, על 'שטר קבר רחל'.

נוסח השטר המיוחד: "וזאת לעדות נאמנה כי ב"ה ביום י"א חשון תשפ"ו שלפי המקובל הוא יום פטירתה של רחל אמנו עמדנו להעתיר בתפילה ובתחנונים לישועת תורמי "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק" במקום הקדוש והנורא "קבר רחל אמנו" אשר מרנא ורבנא הגר"א זצוק"ל העיד שהוא מקום השראת השכינה בזמן הגלות וכן נודע שהרב מבריסק זצוק"ל אמר שהוא מקום תפילה המסוגל לקבלת התפילה לפני הקב"ה לזכות לישועה ורחמים".

"וב"ה הזכרנו את מעשי החסד והצדקה של מע"כ שיחי' בקבר רחל שיעלה זיכרונכם לטובה ושתזכו בקרוב ממש לראות ישועה בנצרך לכם בזכות התפילה בקבר רחל אמנו ובזכות הצדקה שנתתם להצלת אלפי נפשות במצוקה על ידי הצדקה הנאמנה "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק".

"והעתרנו לה' שתזכו לרוב נחת מכל יוצ"ח ואריכות ימים ושנים, לעשות שמחות בביתכם, ופרנסה בנקל ובשפע, ותינצלו אתם וכל ב"ב מכל הפגעים הצרות והמחלות. ויה"ר שנזכה במהרה לראות בישועת הכלל וישועת הפרט כמ"ש "מנעי מבכי קולך כי שכר יש לפעולתך".

כולנו משתתפים עכשיו במעמד התפילה המיוחד של גדולי ישראל שליט"א, באמצעות התרומה ל'ועד הרבנים' – וזוכים לקבל את השטר הנדיר עם ההבטחה של מרנן ורבנן – "לראות ישועה!".

