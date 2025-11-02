במעמד נדיר, יעמדו שלושת עמודי התורה והיראה: המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א, הגאון האדיר רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, וגדול ראשי הישיבות מרן הגאון רבי משה צדקה שליט"א, לתפילה עילאית על תורמי "ועד הרבנים" בקברה של רחל אמנו ע"ה, המקום המסוגל ביותר בעולם לקבלת תפילות.

במעמד זה יחתמו גדולי ישראל על "שטר רחל אמנו", שבו הם מבטיחים: "ותינצלו אתם וכל ביתכם מכל הפגעים, הצרות והמחלות".

קול בכייתה של רחל אמנו מלווה את עם ישראל כבר אלפי שנים. "קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה", והקב"ה עונה לה: "מנעי קולך מבכי... ושבו בנים לגבולם". במקום זה בדיוק, עליו העיד הגאון מווילנא כי הוא עיקר מקום השראת השכינה בימינו, יתייצבו גדולי הדור בתפילה על תורמי 'ועד הרבנים'.

לחצו כאן ושלחו את השמות לתפילה ההיסטורית >>>

שלושת גדולי הדור חותמים יחד על שטר ברכה מיוחד, שבו נאמר: "העתרנו לה' שתזכו לרוב נחת מכל יוצ"ח ואריכות ימים ושנים, לעשות שמחות בביתכם, ופרנסה בנקל ובשפע, ותינצלו אתם וכל ב"ב מכל הפגעים הצרות והמחלות".

365 - לא רק ביום ההילולא. ימים בשנה, 24 שעות ביממה – נציגי 'ועד הרבנים' ניצבים בקבר רחל ומעתירים על עם ישראל. בגשם ובשמש, בקור ובחום, בשקט ובמלחמה – התפילה אינה פוסקת.

כל שם שנמסר ל"ועד הרבנים" נישא לפני בורא העולם במקום שבו הדמעות של רחל אמנו זורמות עד היום.

לקראת יום ההילולא הקרוב, ובשנה זו בפרט – כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים מרובים – נפתחת בפנינו הזכות הגדולה: להיות שותפים בתפילה של גדולי הדור בקבר רחל אמנו. בזכות הצדקה ל'ועד הרבנים' ובכוח התפילה נזכה, כפי שכתבו גדולי ישראל עצמם, "לראות ישועה בנצרך לכם".

