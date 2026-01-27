כיכר השבת
"מותר לנסות את הקב"ה"

היום: פוסק הדור יגזור "פסק דין לעשירות" במושב בית דין מיוחד

שעות אחרונות למגבית ג' בשלח: בביתו של הגר"מ שטרנבוך נערכים למעמד נדיר שיפסוק ויגזור פרנסה ברווח ועשירות מופלגה לתורמי "קופת העיר". | "מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בדבר זה" (חרדים)

נש
מקודם |
פסק דין לעשירות (צילום: באדיבות המצלם)

היום, יום שלישי פרשת בשלח, ט' בשבט, חל יום סגולת פרשת המן המקובל מדורי דורות כעת רצון להשפעת שפע ופרנסה. במוקד אירועי היום, יתקיים בביתו של הגאב"ד רבי משה שטרנבוך, מעמד "מושב בית דין" שבו תיגזר עשירות ופרנסה לתורמים.

מי לא מתמודד היום עם עול הפרנסה? המשכנתא, יוקר המחיה המשתולל, הוצאות חתונות הילדים והוצאות בלתי צפויות שצצות בכל רגע. לרבים מאיתנו יש את הרגעים האלו שבהם אין מושג מה יקרה ב-10 לחודש ואיך נצליח לסגור אותו.

בדיוק עבור הרגעים הללו, מתכנס היום מושב בית הדין. הגאב"ד רבי משה שטרנבוך, יחד עם דייני המושב, יפסקו ויגזרו במידה כנגד מידה: פרנסה ברווח ועשירות מופלגת. תזכרו את התאריך הזה: יום שלישי, ט' בשבט ג' בשלח

זה היום בו החיים שלכם יהפכו לרגועים, בלי עול מיותר על הראש.

במהלך המעמד שיתקיים בעוד שעות בודדות, יונחו שמות התורמים בפרטות לפני בית הדין. נוסח הפסק, המבוסס על הבטחת השולחן ערוך כי הצדקה מעשרת, קובע מפורשות כי בזכות הצדקה תתעורר רחמי שמים.

הנקודה המדהימה ביותר בפסק הדין היא העובדה: "וּמֻתָּר לְנַסּוֹת אֶת הקב"ה בְּדָבָר זֶה".

נותרו שעות בודדות עד להתכנסות המעמד בבית הגאב"ד רבי משה שטרנבוך. כל תורם שישתתף במגבית יזכה לקבל את מסמך פסק הדין המלא, כשהוא מודפס "שחור על גבי לבן" ובו משולב שמו האישי בתוך נוסח הגזירה. פסק הדין יעמוד בתוקפו לשנה שלמה – עד ג' בשלח תשפ"ז.

אל תפספסו את ההזדמנות הגדולה שלכם לשנות את המציאות הכלכלית ביום המסוגל ביותר בשנה.

להעברת שמות למושב בית הדין ולקבלת הפסק לעשירות הקליקו כאן >>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר