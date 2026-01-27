היום: פוסק הדור יגזור "פסק דין לעשירות" במושב בית דין מיוחד

היום, יום שלישי פרשת בשלח, ט' בשבט, חל יום סגולת פרשת המן המקובל מדורי דורות כעת רצון להשפעת שפע ופרנסה. במוקד אירועי היום, יתקיים בביתו של הגאב"ד רבי משה שטרנבוך, מעמד "מושב בית דין" שבו תיגזר עשירות ופרנסה לתורמים.

מי לא מתמודד היום עם עול הפרנסה? המשכנתא, יוקר המחיה המשתולל, הוצאות חתונות הילדים והוצאות בלתי צפויות שצצות בכל רגע. לרבים מאיתנו יש את הרגעים האלו שבהם אין מושג מה יקרה ב-10 לחודש ואיך נצליח לסגור אותו.

בדיוק עבור הרגעים הללו, מתכנס היום מושב בית הדין. הגאב"ד רבי משה שטרנבוך, יחד עם דייני המושב, יפסקו ויגזרו במידה כנגד מידה: פרנסה ברווח ועשירות מופלגת. תזכרו את התאריך הזה: יום שלישי, ט' בשבט ג' בשלח

זה היום בו החיים שלכם יהפכו לרגועים, בלי עול מיותר על הראש.

במהלך המעמד שיתקיים בעוד שעות בודדות, יונחו שמות התורמים בפרטות לפני בית הדין. נוסח הפסק, המבוסס על הבטחת השולחן ערוך כי הצדקה מעשרת, קובע מפורשות כי בזכות הצדקה תתעורר רחמי שמים.

הנקודה המדהימה ביותר בפסק הדין היא העובדה: "וּמֻתָּר לְנַסּוֹת אֶת הקב"ה בְּדָבָר זֶה".

נותרו שעות בודדות עד להתכנסות המעמד בבית הגאב"ד רבי משה שטרנבוך. כל תורם שישתתף במגבית יזכה לקבל את מסמך פסק הדין המלא, כשהוא מודפס "שחור על גבי לבן" ובו משולב שמו האישי בתוך נוסח הגזירה. פסק הדין יעמוד בתוקפו לשנה שלמה – עד ג' בשלח תשפ"ז.

אל תפספסו את ההזדמנות הגדולה שלכם לשנות את המציאות הכלכלית ביום המסוגל ביותר בשנה.

