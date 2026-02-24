זכר למחצית השקל: "מובטח לו שלא יקרה לו שום פגע רע"

בימים אלו של חודש אדר תשפ"ו, עת מתקרבים אנו בצעדים מהירים לימי הפורים, נערכים בכל רחבי העולם היהודי לקיום המנהג הקדוש של נתינת "זכר למחצית השקל". השנה יותר מתמיד, יהודים רבים מבקשים לקיים את המצווה בהידור רב ולהעביר את תרומתם דרך "קופת העיר", לאור ההבטחות הנדירות שנכתבו בספרים הקדושים על כוחה של מצווה זו להגן, להציל ולבטל גזירות קשות מעל ישראל.

במוקד תשומת הלב עומדים דבריו המרעישים של הגאון רבי חיים פאלאג'י זצוק"ל, אשר הבטיח הבטחה שאין לה אח ורע: "כָּל מִי שֶׁנּוֹתֵן מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל מֻבְטָח לוֹ שֶׁהוּא בֶּן הָעוֹלָם הַבָּא, וְלֹא יִקְרֶה לוֹ שׁוּם פֶּגַע רַע בְּאוֹתָהּ שָׁנָה".

השנה פנו רבים להנהלת "קופת העיר" בשאלה כיצד לקיים את המצווה כהלכתה ועל פי כל דקדוקי הדינים, שכן ישנן שיטות שונות בפוסקים באשר לסכום המדויק. על מנת לעשות סדר בדברים ולאפשר לכל יהודי לזכות בהגנה העצומה, מפרסמים כעת בארגון את ההוראות הברורות ואת שיטות הפסיקה השונות על פי הכרעת מרנן ורבנן שליחי גדולי הדור.

עוד מוסיף ומבטיח רבי חיים פאלאג'י בספרו: "וַאֲפִלּוּ נִגְזְרָה גְּזֵרָה עָלָיו אוֹ עַל בְּנֵי בֵּיתוֹ חס וחלילה הִיא מִתְבַּטֶּלֶת. וְאֵינוֹ בָּא לִידֵי חֶסְרוֹן כִּיס בְּאוֹתָהּ שָׁנָה". מילים אלו מקבלות משמעות מצמררת ומעוררת תקווה במיוחד בתקופה זו, כאשר כל אב ואם מבקשים סוככת שלום והגנה על בני ביתם, ובהתאם לכך משתדלים לצאת ידי חובת כל השיטות, כדי לזכות בהגנה מיוחדת ומופלאה.

על פי ההלכה הפסוקה, המנהג הוא לתת קודם פורים שלושה מטבעות לעניים עבור כל אחד ואחת מבני הבית, כולל הילדים הקטנים. נשים מעוברות נוהגות לתת סכום כפול, עבורן ועבור העובר. גדולי ההוראה מדגישים כי יש לומר במפורש "זכר למחצית השקל", וכי אין לתת כספים אלו מכספי מעשר או מכספים שהאדם כבר התחייב לתרום בעבר. ניתן בהחלט להעביר את התרומה באשראי או בהוראת קבע, ובלבד שמדובר בהתחייבות חדשה לחלוטין.

כדי לאפשר לכל תורם לנהוג על פי מנהג אבותיו ורבותיו, קופת העיר מציגה את ארבע השיטות המרכזיות להעברת הדמים:

שיטת הרמ"א: לאשכנזים מעיקר הדין יש לתת שלושה חצאי מטבע הנהוג כיום. לפי שיטה זו שיעור הנתינה עומד על 1.5 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית.

שיטת פוסקי ספרד: כפי שמפרסם הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, על פי דברי השולחן ערוך זהו מעיקר הדין. מדובר בערך של מטבע אחת שהייתה נהוגה בזמן חז"ל והייתה עשויה מכסף טהור, כלומר 9.6 גרם כסף צרוף. הסכום כיום עומד על 86 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית, כולל מע"מ, כאשר בדיעבד ניתן לתת ללא מע"מ סך של 73 שקלים חדשים.

שיטת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל: שיטה זו, שכך נהג גם מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, מחשבת את הערך של 9.6 גרם כסף צרוף בתוספת מע"מ ושאר עמלות הנהוגות. דעת הגרי"ש אלישיב היא להוסיף 38 אחוזים, סכום העולה לסך של 101 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית.

שיטת והידור פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך: לפי ההידור יש לתת סך של שלושה מטבעות מחצית שהיו קיימים בזמן משה רבינו. סכום זה עומד על 303 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית.

זוהי זכות עצומה לקיים את המצווה בשלמותה, להעביר את הכסף ישירות לידיהם של אלמנות ויתומים המצפים לישועה מתוך הדחק, ולהבטיח לעצמכם ולמשפחתכם את אותה שמירה עליונה שהצילה את עם ישראל מידיו של המן הרשע.

