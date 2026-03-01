אל תפספסו- ימים אחרונים לקיום מצוות מחצית השקל

מנהג נפוץ ומקובל בכל תפוצות ישראל לתת בחודש אדר, 'זכר למחצית השקל'. בחלק מהעדות נהוג לתת כבר באחד באדר, מיד עם תחילת חודש אדר, יש הנוהגים לתת בין ראש חודש אדר לפורים, יש המקפידים לתת דווקא בתענית אסתר לפני פורים, ויש שמקפידים לתת דווקא בליל הפורים עצמו – כל אחד כמנהגו וכמנהג מקומו.

אף שבזמן בית המקדש נתנו 'מחצית השקל', נהוג בזמנינו לתת שלושה חצאים, כנגד שלושת הפעמים שהכתוב מזכיר 'תרומה' בפרשת 'כי תשא' בה ניתנה לנו מצוות 'מחצית השקל'.

כתבו גדולי הדורות שיש הידור גדול בנתינת ערך של 'מחציתה שקל' האמיתי, שמשקלו לפי השיטות המקילות כשמונה גרם של כסף טהור, ולפי שיטות אחרות עשרה גרמים ואף יותר.

על פי ההלכה הפסוקה, המנהג הוא לתת קודם פורים שלושה מטבעות לעניים עבור כל אחד ואחת מבני הבית, כולל הילדים הקטנים. נשים מעוברות נוהגות לתת סכום כפול, עבורן ועבור העובר. גדולי ההוראה מדגישים כי יש לומר במפורש "זכר למחצית השקל", וכי אין לתת כספים אלו מכספי מעשר או מכספים שהאדם כבר התחייב לתרום בעבר. ניתן בהחלט להעביר את התרומה באשראי או בהוראת קבע, ובלבד שמדובר בהתחייבות חדשה לחלוטין.

כדי לאפשר לכל תורם לנהוג על פי מנהג אבותיו ורבותיו, קופת העיר מציגה את ארבע השיטות המרכזיות להעברת הדמים:

שיטת הרמ"א: לאשכנזים מעיקר הדין יש לתת שלושה חצאי מטבע הנהוג כיום. לפי שיטה זו שיעור הנתינה עומד על 1.5 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית.

שיטת פוסקי ספרד: כפי שמפרסם הראשון לציון הגר"י יוסף, על פי דברי השולחן ערוך זהו מעיקר הדין. מדובר בערך של מטבע אחת שהייתה נהוגה בזמן חז"ל והייתה עשויה מכסף טהור, כלומר 9.6 גרם כסף צרוף. הסכום כיום עומד על 86 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית, כולל מע"מ, כאשר בדיעבד ניתן לתת ללא מע"מ סך של 73 שקלים חדשים.

שיטת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל: שיטה זו, שכך נהג גם מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, מחשבת את הערך של 9.6 גרם כסף צרוף בתוספת מע"מ ושאר עמלות הנהוגות. דעת הגרי"ש אלישיב היא להוסיף 38 אחוזים, סכום העולה לסך של 101 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית.

שיטת והידור פוסק הדור מרן הגר"מ שטרנבוך: לפי ההידור יש לתת סך של שלושה מטבעות מחצית שהיו קיימים בזמן משה רבינו. סכום זה עומד על 303 שקלים חדשים עבור כל אחד מבני הבית.

זוהי זכות עצומה לקיים את המצווה בשלמותה, להעביר את הכסף ישירות לידיהם של אלמנות ויתומים המצפים לישועה מתוך הדחק, ולהבטיח לעצמכם ולמשפחתכם את אותה שמירה עליונה שהצילה את עם ישראל מידיו של המן הרשע.

