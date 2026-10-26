הטעות שעושים 9 מתוך 10 בסופרמרקט

שתי קופסאות גבינה במקרר. אחת פתוחה, השנייה כמעט נשכחה מאחור. בארון מחכה עוד חבילת פסטה, ובשקית הקניות שהגיעה עכשיו יש, כמובן, עוד אחת. אף אחד לא התכוון לקנות דברים מיותרים. פשוט לא זכרנו מה כבר יש בבית.

זה נשמע כמו בלבול קטן, כמעט משעשע. אלא שמחקר צרכני חדש שפורסם היום בבריטניה מגלה עד כמה התופעה נפוצה: 88% מהמשיבים הודו שקנו בטעות מוצרי מזון שכבר היו ברשותם, ו-66% דיווחו שנאלצו להשליך מזון שכבר לא היה ראוי לאכילה.

מאחורי הנתונים האלה מסתתרת תופעה מוכרת במיוחד בבתים שבהם הקניות גדולות, המקרר עמוס והחיים לא בדיוק מתנהלים לפי רשימת מלאי מסודרת.

לא קנינו יותר מדי. פשוט לא ראינו מה כבר יש

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המחקר, שנערך מטעם חברת מוצרי החשמל Hisense ופורסם ב-26 באוקטובר 2025, מצביע על בעיה פשוטה: מזון שנדחק לאחור, שאריות שנעלמות מאחורי קופסאות חדשות ומוצרים שנקנים מחדש משום שאיש לא זוכר שהם כבר בבית.

חשוב להדגיש שמדובר בסקר בריטי מטעם חברה מסחרית, ולא במחקר מייצג של משקי הבית בישראל. ובכל זאת, הסיטואציה שהוא מתאר מוכרת מאוד גם כאן.

רשימת הקניות אומרת שצריך גבינה צהובה. במקרר יש גבינה צהובה, אבל היא מסתתרת מאחורי סיר המרק של אתמול. הרשימה אומרת שצריך רסק עגבניות. בארון כבר מחכות שלוש קופסאות, אלא שהן נדחקו למדף העליון.

כך נוצרת הוצאה שלא מופיעה בשום סעיף מיוחד בתקציב המשפחתי. לא קנייה גדולה ולא פינוק יוצא דופן. עוד מוצר קטן, ועוד אחד.

הבעיה מתחילה דווקא אחרי שחוזרים מהסופר

אנחנו רגילים לחשוב שהדרך לחסוך בקניות היא להשוות מחירים, לחפש מבצעים ולבחור את הרשת הזולה ביותר.

אבל גם מי שהשווה מחירים בקפדנות עלול להפסיד כסף אם בסוף השבוע הוא מגלה שהמוצר שקנה כבר היה בבית, או שהמוצר הישן התקלקל בזמן שהחדש תפס את מקומו.

וזה החלק המעניין: לפעמים הבעיה אינה בכמות שקנינו, אלא בסדר שבו אנחנו משתמשים במה שקנינו.

מוצר חדש נכנס למקרר ונוחת בחזית המדף. הישן נדחף לאחור. כעבור כמה ימים החדש נפתח, והישן נשכח. כשהוא מתגלה שוב, כבר לא תמיד אפשר להשתמש בו.

כך גם במזווה. מבצע משתלם על מוצר יבש עשוי להיות חיסכון מצוין אם באמת משתמשים במלאי. אבל כשהמוצרים מפוזרים בכמה מקומות, קל מאוד לאבד את החשבון.

בישראל, הסכומים כבר ממש לא קטנים

לפי דוח אובדן המזון הלאומי של לקט ישראל ו-BDO לשנת 2024, שווי אובדן המזון בשלב הצריכה הביתית בישראל נאמד בכ-10 מיליארד שקלים בשנה.

הדוח מעריך את העלות השנתית של אובדן מזון בכ-10,785 שקלים למשק בית. זהו אומדן רחב של אובדן מזון, ולא סכום שנובע כולו מקניות כפולות או משכחת מוצרים במקרר.

ובכל זאת, הנתון ממחיש עד כמה מזון שנזרק יכול להפוך להוצאה כלכלית משמעותית, גם כשהוא מורכב מפריטים שנראים קטנים ולא חשובים.

לא צריך להפוך את הבית למחסן עם מערכת ממוחשבת

הפתרון לא חייב להיות רשימות ארוכות, מדבקות על כל קופסה או אפליקציה שמעדכנים אחרי כל פרוסת לחם.

דווקא כמה שינויים קטנים יכולים לצמצם את הסיכוי לקנות שוב את מה שכבר יש.

לפני שיוצאים לקניות, כדאי לפתוח את המקרר ואת ארונות המזווה ולבדוק את המוצרים שנוטים להיקנות שוב ושוב: מוצרי חלב, ביצים, רטבים, קופסאות שימורים ומוצרים יבשים. זו בדיקה קצרה שיכולה לחסוך רכישה כפולה.

כשחוזרים עם הקניות, כדאי להכניס מוצרים חדשים מאחורי מוצרים ישנים מאותו סוג, בהתאם לתאריכי התפוגה. כך מה שצריך להיגמר קודם נשאר נגיש.

גם שאריות אוכל זקוקות למקום שאפשר לראות. קופסה שקופה, תאריך ברור ומדף קבוע יכולים לעשות הבדל גדול בין ארוחה שמחממים למחרת לבין קופסה שמגלים רק כשכבר מאוחר מדי.

כמובן, מזון מתכלה חייב להישמר בתנאי קירור מתאימים. סדר במקרר אינו הופך מזון ישן לבטוח לאכילה, ואין להסתמך רק על ריח או מראה כדי לקבוע בטיחות.

אולי אנחנו לא צריכים לקנות פחות, אלא למצוא יותר

מחקרי צרכנות עוסקים הרבה בהחלטות שאנחנו מקבלים מול מדפי הסופר. אבל חלק מההחלטות היקרות ביותר מתקבלות עוד לפני שיוצאים מהבית.

אנחנו לא תמיד קונים מוצר כי חסר לנו. לפעמים אנחנו קונים אותו כי הוא פשוט נעלם לנו מהעין.

ובפעם הבאה שרשימת הקניות מתארכת, אולי כדאי להתחיל דווקא בפתיחת דלת המקרר.

ייתכן שחלק ממה שאנחנו מתכוונים לקנות כבר מחכה לנו שם.