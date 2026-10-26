סוג: חלבי

תבנית: עגולה בקוטר 20 ס"מ

זמן הכנה פעיל: כ-25 דקות

זמן אפייה: 30-35 דקות

זמן כולל, כולל צינון: כשעה וחצי

מצרכים

לעוגה:

160 גרם קמח לבן (כוס ושליש)

100 גרם סוכר (חצי כוס)

כפית וחצי אבקת אפייה

חצי כפית מלח

150 גרם יוגורט טבעי, רצוי 5% שומן (כשני שלישים כוס)

57 גרם חמאה מומסת (4 כפות)

ביצה גדולה

כף תמצית וניל

למערבולות הקינמון:

53 גרם סוכר חום (כרבע כוס דחוסה)

42 גרם חמאה רכה (3 כפות)

2 כפיות קינמון טחון

לציפוי הגבינה:

85 גרם גבינת שמנת בטמפרטורת החדר

113 גרם אבקת סוכר (כוס אחת)

אופן ההכנה

1. מתחילים דווקא מהקינמון

מחממים תנור ל-175 מעלות, בחום עליון ותחתון. מרפדים את תחתית התבנית בנייר אפייה ומשמנים קלות גם את הדפנות.

בקערית מערבבים את הסוכר החום, החמאה הרכה והקינמון. מועכים ומערבבים עד שמתקבלת משחה אחידה ורכה. מניחים בצד.

2. מכינים את בלילת העוגה

בקערה בינונית מערבבים קמח, סוכר, אבקת אפייה ומלח.

מוסיפים יוגורט, חמאה מומסת, ביצה ותמצית וניל. טורפים רק עד שמתקבלת בלילה אחידה ברובה. אם נשארים גושים קטנים, זה בסדר. אין צורך להמשיך לערבב.

מעבירים את הבלילה לתבנית ומיישרים בעדינות.

3. יוצרים את מערבולות הקינמון

מניחים כפיות קטנות ממשחת הקינמון במקומות שונים על פני הבלילה.

בעזרת קיסם עבה או סכין חמאה יוצרים תנועות סיבוביות בתוך הבלילה, כך שהקינמון מתערבב בה חלקית ויוצר פסים ומערבולות.

כדאי לא לערבב יותר מדי. אנחנו רוצים לראות אזורים בהירים לצד פסי קינמון, ולא להפוך את כל הבלילה לחומה.

אפשר לשמור כפית או שתיים ממשחת הקינמון לקישוט הציפוי בסיום, בתנאי שהן נשמרות בנפרד ולא באו במגע עם הבלילה המכילה ביצה חיה.

4. אופים עד שהמטבח מתמלא בריח קינמון

מכניסים לתנור ואופים במשך 30-35 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא נקי.

מוציאים מהתנור ומניחים לעוגה להצטנן בתבנית במשך כ-20 דקות. לאחר מכן מחלצים אותה בעדינות ומעבירים לצינון נוסף.

5. מכינים את הציפוי

בקערה מערבבים את גבינת השמנת עם אבקת הסוכר עד שמתקבל קרם חלק וסמיך.

מניחים את העוגה על צלחת הגשה ומורחים מעליה את הקרם בשכבה נדיבה. אפשר לצפות אותה כשהיא עדיין מעט חמימה, אך לא לוהטת.

אם שמרתם מעט ממשחת הקינמון, אפשר להוסיף ממנה נקודות קטנות על הציפוי וליצור מערבולת עדינה בעזרת קיסם נקי.

הסוד לעוגה רכה במיוחד

היוגורט הוא אחד המרכיבים החשובים במתכון. הוא מעניק לעוגה מרקם רך ולח, בלי צורך בשמנת מתוקה או בהקצפת ביצים.

מומלץ להשתמש ביוגורט טבעי רגיל עם אחוז שומן גבוה יחסית, ולא ביוגורט יווני סמיך.

גם ערבוב קצר של הבלילה חשוב: ברגע שהקמח נטמע בנוזלים, אפשר לעצור.

איך מגישים?

העוגה טעימה בטמפרטורת החדר, אבל כשהיא מעט חמימה, הקינמון מורגש במיוחד והציפוי רך ונעים.

מגישים לצד כוס קפה או תה, ופורסים פרוסות נדיבות כדי לראות את פסי הקינמון שנוצרו בפנים.

הערת אחסון: בגלל ציפוי גבינת השמנת, מומלץ לשמור את העוגה מכוסה במקרר ולהוציא מעט לפני ההגשה.

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