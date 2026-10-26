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ברוך דיין האמת

אמם של הגבאי והחזן בבעלזא; מרת שאשא הירש ע"ה הלכה לעולמה בשיבה טובה

בשעה זו מלווים המונים למנוחות את האשה החשובה מרת שאשא הירש ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' חיים הירש ז"ל, מזקני חשובי חסידי בעלזא | המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בין בניה, החזן והגבאי של האדמו"ר מבעלזא (דיין האמת)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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נר נשמה (צילום: אילוסטרציה)

ברוך דיין האמת: בירושלים נערכת בשעה זו (שני) הלווייתה של האשה החשובה מרת שאשא הירש ע"ה, אשר זכתה לאריכות ימים ושנים והבוקר השיבה את נשמתה לבוראה עטורה במעשים טובים.

המנוחה ע"ה בנתה את ביתה יחד עם בעלה, הרה"ח ר' חיים הירש ז"ל, ממזקני וחשובי חסידי בעלזא ב, אשר במשך רבות בשנים מסר נפשו להסיע את ילדי תלמוד התורה של חסידות בעלזא בעיר והעמיד דורות של יראי שמים. יחד חינכו את צאצאיהם בדרכי התורה והחסידות.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, רבנים ומרביצי תורה, בין בניה: הרה"ח ר' יחיאל הירש, המשמש כבעל תפילה אצל האדמו"ר מבעלזא. הרה"ג ר' סיני הירש מגבאי האדמו"ר מבעלזא ור"מ בהיכל בית המדרש הגדול. הרה"ח ר' יהושע הירש העומד בראש צוות המפקחים מטעם בד"ץ 'מחזיקי הדת' בעלזא. ועוד.

מסע הלוויה החל הבוקר בבני ברק, מביתה ברחוב מהר"ל 10, ומשם המשיך לירושלים. בשעה 13:00 עבר מסע הלוויה מבית ההלוויות שמגר דרך היכל בית המדרש הגדול בקריית בעלזא בירושלים, לעבר בית העלמין הר המנוחות, שם תטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.
בני ברקבעלזאברוך דיין האמתהר המנוחותשאשא הירשחיים הירש

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