השביתה שתוכננה להתקיים הבוקר (שני) בגני הילדים העירוניים בבני ברק בוטלה ברגע האחרון, לאחר שורת מגעים בין ועד העובדים להנהלת העירייה. בעקבות ההסכמות שהושגו, נפתחו הגנים כסדרם והלימודים התקיימו כרגיל.

ההסכם הושג לאחר שראש העיר חנוך זייברט ביקש מהצדדים לנסות להגיע להסכמות ולמנוע את השבתת מערכת החינוך בעיר. בעקבות הבקשה התקיימה בשעת לילה מאוחרת פגישה בהשתתפות יו"ר ועד העובדים נחמיה שקדי, חברי הוועד, נציגות הגננות, נציג ההסתדרות עופר ימין ועוזר ראש העיר יוסי צימט.

במהלך הפגישה נענה ראש העיר לדרישות ועד העובדים בנושא הגננות, והצדדים הגיעו להבנות בכלל הנושאים הקשורים לחינוך. לפי הודעת הוועד, הפגישה התקיימה ברוח טובה והובילה להסכמות שאפשרו למנוע את השביתה.

יו"ר ועד העובדים נחמיה שקדי בירך על ההחלטה האחראית להגיע להסכם ולמנוע את השבתת מערכת החינוך בעיר התורה. הוא הודה לראש העיר חנוך זייברט ולעוזרו יוסי צימט, לחברי הוועד, לנציגות הגננות ולעופר ימין, סגן יו"ר המרחב בהסתדרות, על מעורבותם במגעים.

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כפי שדווח ב'כיכר השבת', המשבר התפתח על רקע מחלוקת בין ועד העובדים להנהלת העירייה סביב תנאי העסקת הגננות ותומכות החינוך. בוועד טענו לפגיעה בתנאי העבודה, בין היתר בכל הנוגע לדיווחי הנוכחות, לשיבוץ גננות מחליפות ולשכר העובדות, והודיעו על עיצומים שבמסגרתם קבלת הילדים בגנים הייתה אמורה להתחיל בשעה 9:30.

העירייה, מנגד, דחתה את טענות הוועד והבהירה כי הנחייתה היא לפתוח את הגנים בשעה הרגילה. בהמשך החריף העימות, כאשר העירייה קראה להורים לדווח למוקד 106 על גנים סגורים, ובמקביל נשמעו קולות מצד אברכים ותושבים שביקשו למנוע פגיעה בסדרי הלימוד. לבסוף, בעקבות המגעים הליליים וההסכמות שהושגו, נמנעה השביתה והגנים נפתחו הבוקר כסדרם.