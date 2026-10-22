אחי היקר.

איגרת זו מיועדת אליך, אחי המתלבט, אחי העמל לפרנסתו ולא מרגיש מיוצג, אחי שכבר מאס בהצבעה.

אני רוצה לשתף איתך את תחושותיי.

אני הבן שלך, אולי אחיין, או בן דוד, בחור ישיבה שב"ה יושב ולומד ומשקיע בלימוד התורה את כל כולי,

אתה מכיר אותי, אתה פוגש אותי בבית כנסת, ברחוב, בסתם ליל שבת, או באיזה מפגש משפחתי, אתה תמיד מחייך, טופח שכם ומאיר פנים.

אתה יודע שאני וחבריי הפנים היפות של המגזר שלנו,

לא אנשים של פוליטיקה, לא אנשים של אינטרסים וקיטוב, לא אנשים של התלהמות והפגנות,

אנשים ובחורים שבאמת התורה זה מה שחשוב אצלם, ובה הם שקועים יומם וליל.

בשנה וחצי האחרונות נפל דבר בישראל, הפכנו לאנשים מושפלים בשיח הישראלי, נהיינו אנשים נרדפים.

ואני לא מדבר איתך על סנקציות כמו לטוס לחו"ל, קיצוצי תקציב, מעונות, ועוד.

אני מדבר איתך על זה שאני וחבריי מסתובבים בתחושה כנה של פחד, כמו עבריינים נמלטים.

אנחנו שוקלים פעמיים כל יציאה לאזור מעורב, כל ביקור רופא באזור חילוני, כל יציאה בסיסית נצרכת לכל מקום שהוא. שלא לדבר על כל נסיעה לילית מחוץ לאזורים החרדיים, פחד ;מכל ביקורת במחסום על אם הדרך.

אנו הולכים בתחושת נרדפות, כל אור כחול אדום מפיל לנו את הלב, כל ניידת משטרה שעוברת ללא עצירה משחררת עוד אנחת רווחה.

אני מאמין שגם לך יצא לשמוע איך שאני וחבריי סופגים השפלות כשאנו עוברים במקומות מעורבים.

לפעמים זה מעודן יותר "משתמט לך להתגייס", במקרים יותר חריפים "משתמט תמות".

לפעמים סתם יריקה או קללה בזויה, לרוב זהו המבט העוין מול פניך כמי שהוא אויב המדינה, ההוא עם דם על הידיים, אנטיפת חסר לב החי על חשבון כולם.

זה קורע אותנו מבפנים, זה מטלטל אותנו כל יום מחדש, זו תחושת השפלה והדרה יום יומית שאני מקווה מאד שתבין! אבל אני וחבריי בחרנו להמשיך ולסבול את זה בשקט, להמשיך להיות דבוקים באמת בתורה. נכון, נשלם מחירים, נכון, קשה לנו עכשיו מאד, אבל על התורה לא נוותר, נמשיך להבעיר את הגחלת, להסתופף באש התורה, להיות שומרי הסף של היהדות בעולם המודרני.

אח יקר, נדבר גלויות. בארבע השנים האחרונות, נציגי הציבור נפלו בקונספציה שזה פשוט לא יקרה, כולנו חשבנו שתהייה הסדרה חוקתית, שהנה מחר יעבירו חוק, והנה מחר ידאגו, אך זה לא קרה. אבל כמו בכל קונספציה יש מצב של התפכחות, יש התפכחות מה-7/10, ויש התפכחות בכל ההתנהלות החרדית. יש עולם של תשובה, ויש תמיד פתח לתקן! אני פונה אליך בנימה אישית, אני יודע שאתה לא תמיד מיוצג אם בכלל, שהתחושה שאנשים כמוך נשכחו מלב העשייה הפוליטית חרדית, אין בך השתייכות מפלגתית, ועם יד על הלב, אולי גם מרגיש לך קרוב יותר מצעם של מפלגות אידאולוגיות אחרות.

אבל בד בבד אני יודע כמה אתה באמת מעריך אותי ואת חבריי, את הבחורים שנאבקים להמשיך ללמוד גם כשהעולם קורץ בחוץ! את המשך נשיאת תחושת הנרדפות וההשפלה, בשביל לימוד התורה. את הידיעה על המרדף היום יומי הצפוי לנו להספיק להוציא את הילד מהמעון, כי אין לנו כסף לשלם את המעון התקני שנלקח מאיתנו.

את המאבק הכלכלי שמחכה בפתח לחיות בדירה נורמלית, עם משכנתא ענקית ותחושת חנק כלכלי, לאחר שגם את הזכות של דירה בהנחה מנעו ממנו. את אינספור הגזרות הכלכליות שהושתו או בדרך ליישום. והלב שלך, באמת איתם, עם האברכים הצעירים, עם הבחורים, איתנו! כרגע אף אחד לא באמת רוצה לדאוג לנו, לא סמוטריץ, לא בן גביר, ואפילו לא מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.

כי אין בהם כח להשפיע מתחת לאחוז החסימה, גם אם נאמין להבטחות... המקום היחיד שלמרות הביקורת הקשה ותחושת חוסר השייכות שקיימת כלפיו, ולמרות אינספור טיעונים אמיתיים וצודקים, שידאג באמת וזה בראש סדר מעייניו, אלו המפלגות החרדית, הם ירצו או לא, אין להם ברירה! הם חייבים להאבק למען הציבור שלהם, חייבים לדאוג לציפור נפשם. ובנושא הכאוב כ"כ הנ"ל, מי שלא חרדי לא מבין אותנו, ומי שלא מבין אותנו לא ידאג לנו !

אני לא מבקש שתצביע לנציגים, גם לא לעסקנים לא לפולטיקאים, וגם לא לבעלי שליטה אני רוצה שתצביע לנו.. הבחורי ישיבות, האברכים הצעירים, שצועקים אליך "איננו יכולים עוד"... אנחנו, האחיינים שלך הבני דודים שלך, הבנים של השכן, החברים מהקהילה, החברים מפעם מהישיבה, תצביע לנו!! תצביע כי אכפת לך מאיתנו כי אכפת לך באמת מהתורה, אותה תורה שאתה מקריב בשבילה ללמוד דף אחרי דף בשיעור באהבה ובקביעות. אותה תורה שלמענה כולנו מוסרים את הנפש, ובה החיים שלנו. תצביע לאמת, ליהדות, לאיפה שהלב שלך נטוע.

"לא" למפלגה, "כן" לעולם שאתה מעריך.

כשתגיע לקלפי עם טינה ארוכת שנים, ותחזיק את הפתק תרים אליו עיניים למעלה, ותאמר לו הפעם למרות כל הקושי בחרתי בך! בחרתי בילדים שלך! בחרתי "למענך" לא למעננו בבקשה – "אבא הושיענו" .

מילה טהורה מלב אוהב, עם דמעה בקצה העין

בשמי, בשם חבריי, בשם כולנו:

תודה לך גיבור.