 דלג לתוכן הראשי
בעיצומו של החג

סערה בימין משה: סוכת התפילה של חסידי "הינוקא" פורקה בידי העירייה

פקחי עיריית ירושלים הגיעו לפרק את סוכת התפילה שהוקמה עבור הינוקא ושימשה לתפילות ושיעורים בהשתתפות מאות בני אדם מדי יום • בעקבות פירוק הסוכה, הועברו התפילות והשיעורים לסוכת "בית שמואל" הסמוכה | העירייה: "בחג הסוכות הנוכחי לא אושרה בניית סוכה בימין משה" (חרדים)

16תגובות
הגאון הינוקא בתפילת שחרית חוה"מ סוכות בסוכה בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

מתיחות בשכונת ימין משה בירושלים במהלך חג הסוכות: פקחי עיריית ירושלים הגיעו לפרק את סוכת תפילה שהוקמה עבור מתפלליו של הגאון הרב שלמה יהודה בארי -"הינוקא" ושימשה לתפילות ושיעורים בהשתתפות מאות בני אדם מדי יום.

לדברי הגורמים המעורבים בהקמת הסוכה, המבנה לא הוקם בשטח עירוני פתוח, אלא בשטח המצוי תחת ניהול הקרן לירושלים וועד השכונה, אשר לטענתם נתנו את אישורם מראש.

הריסת הסוכה של הינוקא בירושלים
הריסת הסוכה של הינוקא בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

המארגנים טוענים כי העירייה הפעילה לחץ על גורמים בשכונה כדי שיחזרו בהם מהאישור, וקובלים על האכיפה שלטענתם חריגה ביחס למקובל בימי החג ברחבי העיר.

מנגד, תושבים באזור מדווחים כי הרקע למהלך הוא פניות של תושבי השכונה שמחו על העומס וההפרעה לשגרת החיים שנוצרו בעקבות הפעילות במקום, בדומה לאירועי השנה שעברה.

הגאון הינוקא בנענועים הבוקר בסוכתו בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

תגובת עיריית ירושלים: "הנושא נבדק ע"י גורמי המקצוע בעירייה ובחג הסוכות הנוכחי לא אושרה בניית סוכה בימין משה, בין היתר בשל פניות ותלונות תושבים שהתקבלו בעקבות הצבת הסוכה באזור בשנה שעברה. ככל ואיסור זה יופר, העירייה תאכוף בכל הכלים העומדים לרשותה".

הגאון הינוקא בתפילת שחרית חוה"מ סוכות בסוכה בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

בעקבות פירוק הסוכה, הועברו התפילות והשיעורים לסוכת "בית שמואל" הסמוכה. אמש התקיים במקום שיעור מיוחד מפי הינוקא שעסק במצוות הסוכה ובנושאים רוחניים הקשורים לקדושת ירושלים. הבוקר התקיימה במתחם החלופי תפילת שחרית חגיגית ואמירת הלל ברוב עם.
עיריית ירושליםמשה ליאוןחג הסוכותהריסההינוקאימין משה

16 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
אני פשוט בהלם זה לא יאומן דווקא ממש הערכתי את משה ליאון אם הוא מפרק סוכה בעם ישראל אני לא חושב שאבחר בו שוב
אבי שטיין
נכון עדיף ראש עיר חרדי שיעשה הכל למען החרדים
משה הלוי
8
ממש מוזר שהוא עשה את זה לא זכור לי שראש עיר דתי פירק סוכה בישראל
דניאל זכאי
7
מזעזע !! עריית ירושלים מתנהגת כאילו שאנו נמצאים בגולה עם שלטון אנטישמי . לדעתי העיריה צריכה להקים את הסוכההמחדש .
שי
מה מזעזע???? שעושים דברים חא חוקיים במקום לא מורשה עוברים על החוק. הגיע הזמן דחוק אחד מחייב גם את החרדים
נון
אבל במקרה הזה זה חוקי לחלוטין ובמהלך הסוכות העירייה ביטלה את האישור
נוני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר