הגאון הינוקא בתפילת שחרית חוה"מ סוכות בסוכה בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

מתיחות בשכונת ימין משה בירושלים במהלך חג הסוכות: פקחי עיריית ירושלים הגיעו לפרק את סוכת תפילה שהוקמה עבור מתפלליו של הגאון הרב שלמה יהודה בארי -"הינוקא" ושימשה לתפילות ושיעורים בהשתתפות מאות בני אדם מדי יום.

לדברי הגורמים המעורבים בהקמת הסוכה, המבנה לא הוקם בשטח עירוני פתוח, אלא בשטח המצוי תחת ניהול הקרן לירושלים וועד השכונה, אשר לטענתם נתנו את אישורם מראש.

הריסת הסוכה של הינוקא בירושלים - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 2:47 הריסת הסוכה של הינוקא בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

המארגנים טוענים כי העירייה הפעילה לחץ על גורמים בשכונה כדי שיחזרו בהם מהאישור, וקובלים על האכיפה שלטענתם חריגה ביחס למקובל בימי החג ברחבי העיר. יצחק עמית אישר: מיליוני שקלים הועברו מעיריית ירושלים לגופים חרדיים ללא מכרז כיכר השבת | 15:22 מנגד, תושבים באזור מדווחים כי הרקע למהלך הוא פניות של תושבי השכונה שמחו על העומס וההפרעה לשגרת החיים שנוצרו בעקבות הפעילות במקום, בדומה לאירועי השנה שעברה.

הגאון הינוקא בנענועים הבוקר בסוכתו בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

תגובת עיריית ירושלים: "הנושא נבדק ע"י גורמי המקצוע בעירייה ובחג הסוכות הנוכחי לא אושרה בניית סוכה בימין משה, בין היתר בשל פניות ותלונות תושבים שהתקבלו בעקבות הצבת הסוכה באזור בשנה שעברה. ככל ואיסור זה יופר, העירייה תאכוף בכל הכלים העומדים לרשותה".

הגאון הינוקא בתפילת שחרית חוה"מ סוכות בסוכה בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

בעקבות פירוק הסוכה, הועברו התפילות והשיעורים לסוכת "בית שמואל" הסמוכה. אמש התקיים במקום שיעור מיוחד מפי הינוקא שעסק במצוות הסוכה ובנושאים רוחניים הקשורים לקדושת ירושלים. הבוקר התקיימה במתחם החלופי תפילת שחרית חגיגית ואמירת הלל ברוב עם.