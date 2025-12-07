טרגדיה בלתי נתפסת הבוקר (ראשון) בעיר בית שמש: פעוט כבן תשעה חודשים בלבד, נחנק במהלך שנת הלילה - ונפטר.

הפעוט, אותר הבוקר על-ידי הוריו כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו, וכשניסו להעירו ולא הגיב - מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה.

חובשים ופראמדיקים ביצעו בפעוט פעולות החייאה ממושכות והוא פונה בניידת טיפול נמרץ, במצב אנוש, לבית החולים - שם נקבע מותו.

מפרטים ראשונים עולה כי הפעוט אותר בעריסה כשהחוט של המוצץ כרוך סביב צווארו, ונבדק האם זה מה שגרם לו לחנק.

פנחס וסרמן ויצחק ברמן חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים וביצעו בו פעולות החייאה מסרו: "לדברי בני משפחתו הפעוט לא התעורר משנתו. ביצענו בפעוט פעולות החייאה עד להגעת ניידת טיפול נמרץ שפינתה אותו תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. עקב אופי האירוע הוזעקו למקום צוותי חוסן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר: "התינוק היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".