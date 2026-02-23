צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו לפני זמן קצר (שני) סיוע רפואי מציל חיים לפעוטה בת תשעה חודשים.

הכוננים ביצעו החייאה על מפעוטה שלדברי בני משפחתה נחנקה בביתה בשכונת חפציבה בבית שמש.

יהונדב טרבלסי, משה שכטר ומנחם ויזמן חובשי איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו כי הפעוטה נחנקה מבייגלה שנתקע לה בקנה הנשימה. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר שבאורח נס לבה שב לפעום היא פונתה לבית חולים במצב קשה".

ל'כיכר השבת' נודע כי המצב כעת לא טוב וברגעים אלו מבוצעת החייאה נוספת על הפעוטה.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים ולהרבות בתפילה להחלמתה של חווה פרעל בת בריינר מרים לרפואה שלמה.