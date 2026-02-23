כיכר השבת
מצבה מוגדר קשה

הרבו בתפילה: פעוטה חרדית מבית שמש נחנקה מבייגלה ופונתה לבית החולים

כונני ההצלה והחירום הוזעקו לפני זמן קצר לשכונה החרדית בבית שמש, כדי להעניק סיוע רפואי לפעוטה בת תשעה חודשים שנחנקה מבייגלה | זה שמה לתפילה (חדשות חרדים)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו לפני זמן קצר (שני) סיוע רפואי מציל חיים לפעוטה בת תשעה חודשים.

הכוננים ביצעו החייאה על מפעוטה שלדברי בני משפחתה נחנקה בביתה בשכונת חפציבה ב.

יהונדב טרבלסי, משה שכטר ומנחם ויזמן חובשי איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו כי הפעוטה נחנקה מבייגלה שנתקע לה בקנה הנשימה. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר שבאורח נס לבה שב לפעום היא פונתה לבית חולים במצב קשה".

ל'כיכר השבת' נודע כי המצב כעת לא טוב וברגעים אלו מבוצעת החייאה נוספת על הפעוטה.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים ולהרבות בתפילה להחלמתה של חווה פרעל בת בריינר מרים לרפואה שלמה.

