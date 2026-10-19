הרשת סוערת בעקבות תיעוד המגיע ממונסי שבארה"ב, המציג תמונה צורבת של "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים".

כידוע האמרה שתמיד טוב להיות מאלו המוחים ולא מאלו שצריכים לקבל מחאות. כך דומים בדיוק חיי היהודים בארץ הקודש, ששומעים השכם והערב הטפות מוסר והפגנות משונים מחו"ל ובפרט מארה"ב, כדוגמת: "למה הינכם יושבים בכנסת?", "למה הינכם נפגשים עם שר או מושל פלוני?". אולם, כשזה מגיע אליהם עצמם, נו, מאן דכר שמיה, ומי יעז לפתוח את הפה? אמש (ראשון) התקיים במונסי אירוע שעורר הברה רבה. קבוצת עסקנים חסידיים בולטים, לבושים במיטב הלבוש החסידי המסורתי, ערכו מסיבת יום הולדת חגיגית ללטישה ג'יימס, התובעת הכללית בניו יורק.

לטישה ג'יימס עם עסקנים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 לטישה ג'יימס עם עסקנים ( צילום: רשתות חברתיות )

הגברת הנ"ל שהייתה האישה היחידה בחדר מלא בגברים ישבה בראש השולחן, בעוד העסקנים מקיפים אותה, מרימים עמה כוס "לחיים", וכל זאת במסגרת אסיפת בחירות ביתית שנערכה בביתו של העסקן יולי אייזדרופר. בל נרחיב אילו שמות מוכרים מסלתה ומשמנה של עסקני יהדות ארה"ב תועדו במקום, אך ברור לכל בר דעת שאם אירוע כזה היה מתרחש בירושלים או בבני ברק, הוא היה מלווה בגל מחאות ענק, פשקווילים וגינויים חריפים מצד אדמו"רים בארץ ובעולם.

בפעם הבאה שבה אחד מהגורמים מעבר לים יתעורר למחות נגד עסקן או רב בישראל שנפגש עם איש שלטון כזה או אחר לצורכי ציבור, מוטב לו שיוציא קודם כל את התיעוד הזה מהמגירה ויעשה בדק בית יסודי.

לצד הביקורת הציבורית הנוקבת על מוסר הכפולים, בעולם ההלכה תוהים לא מעט: מי בכלל יודע האם מותר הלכתית לשתות "לחיים" בשיתוף עם גוי, בפרשנות של יין נסך וחששותיו, ומה בדיוק הוגש ושתו באותה כוסית מדוברת.