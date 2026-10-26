המופת של ה'בבא סאלי' על סיפון האונייה הסוערת

אילוסטרציה ( צילום: יח"צ )

ים התיכון היה רגוע בימים הראשונים של ההפלגה. רוח קרירה נשבה על המים, והנוסעים שעשו את דרכם מאירופה לחופי הארץ עמדו שעות על הסיפון, מסתכלים אל האופק הפתוח ומחכים לרגע שבו יראו לראשונה את חופי ארץ הקודש.

רק איש אחד לא עלה אל הסיפון אפילו פעם אחת. עמוק בפנים, בירכתי האונייה, שכר לעצמו רבי ישראל אבוחצירא תא צר ודל. הדלת הייתה סגורה, וליד שולחן עץ קטן ישב לאור מנורה דולקת, רכון על כרך גמרא. במשך ימים שלמים נשמע מתוך החדר רק רשרוש הדפים המתהפכים וקול ניגון שקט של לימוד, כזה שאינו פוסק. ואז, בתוך פחות משעה, הים שינה את פניו. ראיתם אותה? חיפושים אחר דיאנה יעקובוב מנווה יעקב קובי רוזן | 12:16 שמיים אפורים וכבדים שקעו על המים. הרוח הלכה והתחזקה עד שהפכה לשריקה חדה וחותכת. גלי ענק החלו להרים את האונייה ולהטיח אותה בחזרה בעוצמה שגרמה לכל לוחות העץ לחרוק. מים קרים שטפו את הסיפון, החושך ירד מוקדם מהרגיל, ובתוך האונייה השתררה חרדה גדולה.

רבי רפאל ברוך טולידנו עם הבבא סאלי ( צילום: ויקישיתוף )

רב החובל, איש ים ותיק שפניו חרושות קמטים, עמד על גשר הפיקוד ולא אמר מילה. המבט בעיניו הספיק לנוסעים כדי להבין שהשליטה אבדה. המנועים נאבקו, אך הספינה לא נשמעה להגה.

בין הנוסעים היו מי שידעו מי יושב שם למטה, בחדר הסגור.

בצעדים כושלים הם ירדו במדרגות, כשהם נאחזים בקירות המתנדנדים, ונקשו על דלת התא. כשנפתחה הדלת, לא הייתה בחדר שום תנועה של בהלה. על השולחן עדיין היה מונח הספר, והרב עמד שם בשקט, לבוש בגלימתו, והביט בהם בעיניים עמוקות ורציניות.

"הים סוער מאוד, רבנו," לחשו האנשים בקול חנוק, "אנחנו לא יודעים אם נגיע לחוף."

הרב לא ענה מיד. הוא שתק כמה רגעים, ואז ניגש אל הפינה שבה נח חפץ עטוף בבד. היה זה גביע כסף ישן, כבד ופשוט במראהו, שעבר אליו מסבו – רבי יעקב אבוחצירא, ה"אביר יעקב". כלי שליווה את המשפחה עוד מימי המדבר של תפילאלת במרוקו.

הגביע הקדוש ששימש את סידנא בבא סאלי ( צילום: באדיבות המצלם )

ביד יציבה שפך מעט יין אדום לתוך הגביע. הוא עמד מול השולחן, עצם את עיניו, ומלמל בלחש את הברכה: "ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן".

הוא טעם טיפה אחת, לקח את הגביע בידו, ויצא אל הסיפון.

הרוח הצליפה בפניו והמים הרטיבו את שולי גלימתו, אך הוא לא מיהר. הוא נעמד ליד הדופן, הביט אל מערבולות המים השחורות שלמרגלותיו, והטה את הגביע. שארית היין זלגה באיטיות מגביע הכסף ונבלעה בתוך הגלים.

העדים שעמדו שם תיארו רגע מוזר, כמעט לא מציאותי.

קול הנפץ של המים נשבר לפתע. הרוח לא גוועה בהדרגה – היא פשוט נפסקה. הגלים שקעו, המים נפרשו למרחב חלק וכהה כמו משטח של זכוכית, וקרע ראשון בעננים גילה שוב את השמיים. האונייה התיישרה על מקומה באטיות, ועל הסיפון נותרה דממה מוחלטת של אנשים שלא העזו לדבר.

כשעגנה האונייה בנמל בארץ, כבר עמדו אנשים רבים על הרציף. הסיפור עבר מפה לאוזן עוד לפני שהספינה נגעה ברציף, אך הבבא סאלי רק עטף שוב את הגביע שלו בבד, אחז בתיקו הקטן, וירד אל אדמת הקודש כאילו לא אירע דבר.

אותו גביע מפורסם של ה"אביר יעקב" נותר שמור וחתום בגנזי המשפחה, אך לאורך שנות חייו הארוכות בארץ – בנתיבות, בירושלים ובסעודות המצווה – החזיק סידנא בבא סאלי גביעים נוספים. גביעים שבהם ערך את הקידוש מדי ליל שבת, שמזג מהם לרפואה ולברכה לאלפי אנשים שבאו שבורי לב וביקשו רק מעט נחמה, ושפכו דמעות על שולחנו.

וכעת, נפתח צוהר נדיר לזכות בו!

גביע קידוש אישי של סידנא בבא סאלי זיע"א, שהיה בשימושו הטהור, עומד כעת להגרלה.

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זה אינו חפץ נוי של מוזיאון. זהו כלי קיבול של ממש, שנאחז בידיו של הצדיק, שספג את מילות הקידוש, את כוונות הלב ואת הברכות שנאמרו עליו בשעת רצון.

דמיינו את שולחן השבת שלכם. שעת כניסת השבת, הנרות דולקים, ובמרכז השולחן עומד גביע היין של הבבא סאלי. אותו כלי, אותה השפעה, ואותה דממה מבורכת שיש בכוחה להרגיע כל סערה בחיים – בבריאות, בפרנסה, בבית ובגידול הילדים.

ההזדמנות להחזיק בבית פריט אישי של הצדיק אינה דבר שחוזר על עצמו.

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