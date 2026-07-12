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נכדו של האדמו”ר מצאנז נעצר ונשפט ל־20 ימי מאסר בכלא הצבאי

נכדו של האדמו"ר מצאנז נעצר בלשכת הגיוס לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו כשהוא מצויד במסמכים לקבלת פטור • ימים קודם לכן שב מחו”ל עם בנו, ובשל הנסיבות לא נעצר במעבר הגבול • ביום שישי נגזרו עליו 20 ימי מאסר בכלא הצבאי (חסידים)

האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)

נכדו של האדמו"ר מצאנז נעצר ביום חמישי בלשכת הגיוס, לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו ולהגיש מסמכים לקבלת פטור משירות צבאי.

לפי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', ימים קודם לכן, ביום שלישי, שב מחו"ל יחד עם בנו הקטן. בשל נסיבות הגעתו עם הילד, הוא לא נעצר במעבר הגבול.

ביום חמישי הגיע ללשכת הגיוס כשהוא מצויד במסמכים שנועדו להסדיר את מעמדו, אולם במקום נעצר והועבר למשטרה הצבאית.

ביום שישי הובא בפני שופט צבאי, שגזר עליו 20 ימי מאסר בכלא הצבאי.

לפי שעה לא ברור אם יוגש ערעור על ההחלטה או אם יינקטו צעדי מחאה בעקבות המעצר.

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