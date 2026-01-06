כיכר השבת
ביקשו את עזרת הציבור

קוף מופרע הוכרז כמבוקש, לאחר שגרם נזקים בחנות לכלי נגינה

חנות כלי נגינה בארה"ב הפכה לזירת התפרעות בלתי צפויה, כאשר קוף קטן החל לשוטט בין כלי המוזיקה ולגרום לכאוס | לאחר שברח הקוף הוכרז כמבוקש, והרשויות ביקשו את עזרת הציבור במציאתו (מעניין)

הקוף בחנות המוזיקה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בבוקר יום ראשון, חנות כלי נגינה בעיר מוריסטאון, טנסי, הפכה לזירת התפרעות בלתי צפויה כאשר קוף קטן החל לשוטט בין כלי המוזיקה ולגרום לכאוס.

המפקדה המקומית קיבלה קריאה סמוך לשעה 8 בבוקר על קוף שמתרוצץ בחנות "Trade Center", וגורם נזקים לכלי נגינה.

צוותי פיקוח על בעלי חיים הגיעו במהרה למקום, אך הקוף, מסוג קפוצ’ין מקונן, הצליח לברוח - והמשיך את מסע ההרס שלו מחוץ לחנות. בעקבות הנזקים שגרם הקוף הוכרז כמבוקש, והרשויות ביקשו את עזרת הציבור במציאתו.

מאוחר יותר באותו יום, הקוף נתפס בשלום במקום אחר בעיר - והחנות חזרה לשגרה, לפחות עד הפעם הבאה.

לפי דיווחים, הקוף נגנב ממשק חקלאי באלבמה לפני שנמכר במוריסטאון. המשטרה ציינה בהצהרה שפורסמה מאוחר יותר: "אנו מודעים לטענה כי בעל החיים נגנב, והחקירה נמשכת".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

