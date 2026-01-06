קוף מופרע הוכרז כמבוקש, לאחר שגרם נזקים בחנות לכלי נגינה

בבוקר יום ראשון, חנות כלי נגינה בעיר מוריסטאון, טנסי, הפכה לזירת התפרעות בלתי צפויה כאשר קוף קטן החל לשוטט בין כלי המוזיקה ולגרום לכאוס.

המפקדה המקומית קיבלה קריאה סמוך לשעה 8 בבוקר על קוף שמתרוצץ בחנות "Trade Center", וגורם נזקים לכלי נגינה.

צוותי פיקוח על בעלי חיים הגיעו במהרה למקום, אך הקוף, מסוג קפוצ’ין מקונן, הצליח לברוח - והמשיך את מסע ההרס שלו מחוץ לחנות. בעקבות הנזקים שגרם הקוף הוכרז כמבוקש, והרשויות ביקשו את עזרת הציבור במציאתו.

מאוחר יותר באותו יום, הקוף נתפס בשלום במקום אחר בעיר - והחנות חזרה לשגרה, לפחות עד הפעם הבאה.

לפי דיווחים, הקוף נגנב ממשק חקלאי באלבמה לפני שנמכר במוריסטאון. המשטרה ציינה בהצהרה שפורסמה מאוחר יותר: "אנו מודעים לטענה כי בעל החיים נגנב, והחקירה נמשכת".