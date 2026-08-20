דרמה על הגג: מה שנלכד ברשת היונים הדהים את לוחמי האש

הצלה דרמטית: הינשוף הענק הסתבך ברשת וכמעט לא שרד ( צילום: כבאות והצלה )

האירוע הדרמטי התרחש בהושעיה שבגליל, לאחר שינשוף עיטי, אחד מדורסי הלילה הגדולים והמרשימים בישראל, הסתבך ברשת שהותקנה על גג המבנה כדי למנוע מיונים להגיע למקום.

במקום שבו הרשת נועדה להרחיק יונים, היא הפכה בתוך זמן קצר למלכודת מסכנת חיים עבור דורס גדול. הינשוף נלכד ולא הצליח להשתחרר בכוחות עצמו, ובמשך הזמן שנשאר לכוד גופו נחשף לשמש ולחום. לוחמי האש שהוזעקו למקום פעלו בזהירות כדי להגיע אל הציפור ולשחרר אותה מבלי לגרום לה פציעות נוספות. לאחר החילוץ הועבר הינשוף לקבלת טיפול, שכלל מתן נוזלים, ומשם הועבר להמשך שיקום ובדיקות במסגרת רשות הטבע והגנים.

הצלה דרמטית: הינשוף הענק הסתבך ברשת וכמעט לא שרד - צילום: כבאות והצלה 10 10 0:00 / 1:58 הצלה דרמטית: הינשוף הענק הסתבך ברשת וכמעט לא שרד ( צילום: כבאות והצלה )

הינשוף העיטי הוא טורף-על מרשים במיוחד. הוא מסוגל לצוד מגוון רחב מאוד של בעלי חיים, ובמחקר שנערך בישראל נמצאו בין טרפיו יונקים, עופות וזוחלים. מחקר של רשות הטבע והגנים אף תיעד בישראל מקרה יוצא דופן שבו ינשוף עיטי טרף קוצן בוגר.

אבל דווקא בעל החיים החזק הזה חשוף לסכנות שנוצרות בסביבת האדם. מחקר שבחן 189 ינשופים עיטיים שמתו בישראל בין 2007 ל־2021 מצא כי הגורמים המרכזיים לתמותה כללו התחשמלות, דריסות ופגיעה בגדרות ובחוטי תיל. חלק משמעותי מהמקרים התרחש דווקא באזורים חקלאיים ועירוניים.

הצלה דרמטית: הינשוף הענק הסתבך ברשת וכמעט לא שרד ( צילום: כבאות והצלה )

הינשוף שנמצא כשהוא לכוד הועבר לטיפול ולשיקום, בתקווה שישוב לאחר החלמתו אל הטבע. האירוע מזכיר כי לצד השריפות, החילוצים והתאונות שבהם פועלים כוחות ההצלה מדי יום, לפעמים הקריאה הדחופה ביותר מגיעה דווקא בגלל בעל חיים שנלכד במקום שממנו אין לו דרך לצאת.