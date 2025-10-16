אירוע חריג: ירי לעבר רכב חשוד סמוך לשגרירות מצרים בתל אביב

שוטר שמשמש כזקיף בשגרירות מצרים בישראל פתח היום (חמישי) בירי חריג לעבר כלי רכב שנסע מחוץ למתחם השגרירות בתל אביב. כך מסרה המשטרה.

זה קרה בשעות אחר הצהרים, ברחוב ארבע ארצות בתל אביב, והירי לפי המשטרה הוכוון לעבר רכב שהתקרב למתחם באופן חשוד.

בעקבות הירי הוזעקו כוחות המשטרה למקום, והחלו בבדיקות נסיבות האירוע. אין נפגעים בנפש בתקרית.

לפי הדיווח ב-Ynet, נהג הרכב החשוד נמלט. השוטרים הגיעו לרכב וסרקו אותו, כולל על ידי חבלן משטרתי, ולא מצאו בו דבר לפי שעה.

יחד עם זאת, גורם במשטרה אמר ל-Ynet כי מנסים להבין מה גרם לחשד סביב הרכב ומדוע הנהג נמלט.

המשטרה מסרה: "שוטר אשר משמש כזקיף בשגרירות מצרים בתל אביב ביצע לפני זמן קצר ירי לעבר רכב חשוד שהתקרב למתחם. הרכב אותר על ידי כוחות משטרה שהוזעקו למקום ונבדק כעת. אין נפגעים באירוע בשלב זה. נסיבות האירוע נבדקות".

שגרירות מצרים שוכנת בישראל קרוב לארבעים שנה, כמעט מאז חתימת הסכמי קמפ דיוויד - הסכם השלום בין ישראל למצרים. מלבד השגרירות, למצרים ישנה גם קונסוליה באילת - העיר הסמוכה למצרים.

במהלך השנים היו תקופות לא מעטות שבהן לא כיהן בישראל שגריר מצרים ונותרה השגרירות ללא שגריר. היו תקופות מתוחות, לדוגמה בזמן האינתיפאדה, שבהן החזיר ה מצרים את שגרירה.