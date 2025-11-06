כיכר השבת
בנס - נמנע אסון

סיוט בטרמפ: צעירה הצליחה להימלט מנהג שחטף אותה ונעל את הדלתות

אישה עלתה לרכב שהציע לה טרמפ – אך מהר מאוד הנסיעה הפכה לסיוט. לדבריה, הנהג הצעיר שלף לעברה כלי חד, נעל את הדלתות וסירב לשחרר אותה. היא הצליחה לפתוח את הדלת תוך כדי נסיעה ולהימלט לשיחים בצד הדרך. החשוד נעצר אמש ומעצרו הוארך ב-4 ימים (בארץ)

מעצר אחד החשודים (צילום: דוברות המשטרה)

ערב שגרתי בירושלים כמעט הסתיים באסון. ביום שלישי בערב התקבל דיווח במוקד 100 על אישה במצוקה – מה שהוביל את שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון למרדף מהיר אחר חשוד בניסיון חטיפה ותקיפה.

האישה סיפרה ל כי ביקשה להגיע ממתחם הר הרצל ליעדה, כאשר נהג צעיר הציע לה טרמפ. זמן קצר לאחר שעלתה לרכב, שלף הנהג כלי חד, נעל את הדלתות והמשיך בנסיעה למרות תחינותיה לעצור.

בשלב מסוים, כשהרכב האט, הצליחה הצעירה לפתוח את הדלת — וזינקה החוצה לעבר השיחים שבצד הדרך. שם הסתתרה עד שהגיעו השוטרים שהוזעקו למקום.

חקירת המשטרה העלתה כי הנהג החשוד, בן 22, נעצר לאחר פעולות תצפית ואיתור תיעוד ממצלמות אבטחה. בחיפוש ברכבו נתפס הכלי החד ששימש לפי החשד באירוע. במשטרה מעריכים כי החשוד עשוי להיות מעורב גם במקרה נוסף, שבו הותקפה צעירה בירושלים בימים האחרונים.

הבוקר (רביעי) האריך בית משפט השלום בירושלים את מעצרו של החשוד בארבעה ימים, עד ליום ראשון הקרוב (9.11), לצורך המשך החקירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר