ערב שגרתי בירושלים כמעט הסתיים באסון. ביום שלישי בערב התקבל דיווח במוקד 100 על אישה במצוקה – מה שהוביל את שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון למרדף מהיר אחר חשוד בניסיון חטיפה ותקיפה.

האישה סיפרה לשוטרים כי ביקשה להגיע ממתחם הר הרצל ליעדה, כאשר נהג צעיר הציע לה טרמפ. זמן קצר לאחר שעלתה לרכב, שלף הנהג כלי חד, נעל את הדלתות והמשיך בנסיעה למרות תחינותיה לעצור.

בשלב מסוים, כשהרכב האט, הצליחה הצעירה לפתוח את הדלת — וזינקה החוצה לעבר השיחים שבצד הדרך. שם הסתתרה עד שהגיעו השוטרים שהוזעקו למקום.

חקירת המשטרה העלתה כי הנהג החשוד, בן 22, נעצר לאחר פעולות תצפית ואיתור תיעוד ממצלמות אבטחה. בחיפוש ברכבו נתפס הכלי החד ששימש לפי החשד באירוע. במשטרה מעריכים כי החשוד עשוי להיות מעורב גם במקרה נוסף, שבו הותקפה צעירה בירושלים בימים האחרונים.

הבוקר (רביעי) האריך בית משפט השלום בירושלים את מעצרו של החשוד בארבעה ימים, עד ליום ראשון הקרוב (9.11), לצורך המשך החקירה.