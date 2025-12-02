בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) הודיע היום (שלישי) על החלטה דרמטית: הדיון בעתירות הדורשות לפסול את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יתקיים בהרכב של כל שופטיו.

זהו תקדים שני מסוגו מאז הדיון ההיסטורי בספטמבר 2023, אז דנו כל 15 שופטי בג"ץ בביטול עילת הסבירות. גם הפעם, הדיון עוסק בעתירה נגד חוק יסוד, מה שמחדד את שאלת גבולות הסמכות השיפוטית.

עם זאת, בשל העובדה ששר המשפטים, יריב לוין, נמנע מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים ובכך מונע מינויי שופטים לבית המשפט העליון – הדיון יתקיים בהרכב של 11 שופטים בלבד, לעומת 15 שישבו בו בדיון הקודם.

הוצאת הצווים ולוח הזמנים הדרמטי

בג"ץ הוציא צווים על תנאי המורים לממשלה, לכנסת ולמשיבים הנוספים לנמק את עמדתם עד 1 בפברואר.

במקביל, הדיון בעתירות שתוכנן ל-10 בדצמבר בהרכב שלושה בוטל. בית המשפט קבע כי הדיון בהרכב המורחב יתקיים "לא יאוחר מסוף המחצית הראשונה של שנת 2026".

לוח הזמנים שנקבע מעורר שאלות פוליטיות: החוק לשינוי הוועדה אמור להיכנס לתוקף רק בכנסת הבאה. המשמעות היא שבמידה והבחירות הכלליות יוקדמו, החוק יוכל להיכנס לתוקף לפני שהדיון בג"ץ יתקיים, מה שעלול להעמיד את בג"ץ בפני עובדה מוגמרת.