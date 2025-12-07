השוטרים ב"אתגר של רני" | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

הניסיונות מצד ישראל לאתר את החלל החטוף, לוחם יס"מ הגיבור רן גואילי הי"ד - נמשכים, היום (ראשון) המשטרה פרסמה תיעוד מטקס התפילה שנערך בשבוע שעבר.

התפילה להשבתו של רס״ל רן גואילי הי"ד, לוחם יס״מ אשר לחם בגבורה מול מחבלי חמאס בקיבוץ עלומים ביום השבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה, נערכה במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, בהובלת אגף ההדרכה של משטרת ישראל, במעמד ראש האגף ובהשתתפות אביו של רני, מר איציק גואילי, לצד מפקדים, שוטרים וחניכים. לאחר התפילה בה נטלו חלק השוטרים, נחשף ״האתגר של רני״ - תרגיל אותו נהג רני לבצע, במסגרתו השתחרר מחמישה אזיקונים שסודרו על פרקי ידיו. השוטרים והשוטרות שנכחו בטקס התנסו אף הם באתגר, כסמל לרוח הלחימה, החוסן והנחישות שמבטא רני. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל ממשיכה לתמוך במשפחת גואילי ומתפללת יחד עם עם ישראל להשבתו של רני ולשובם של כל החטופים לביתם".

השוטרים ב"אתגר של רני" | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

השוטרים ב"אתגר של רני" | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

השוטרים ב"אתגר של רני" | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

כפי שדווח מוקדם יותר היום, מנהיג ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, חליל אל-חיה, התבטא הלילה (בין שבת לראשון) כי פעילי הארגון ייכנסו הבוקר למתחמים נוספים וחדשים ברצועה בניסיון לאתר את החלל החטוף, לוחם יס"מ הגיבור רן גואילי הי"ד.

בריאיון לערוץ הטלוויזיה אל-ג'זירה אמר אל חיה: "מחר (היום. ב-נ) ייכנסו צוותי החיפוש של חמאס והצלב האדום לאזורים חדשים ברצועה, אשר לא חיפשו בהם עד כה, כדי לחפש את החלל החטוף רן גואילי".

משפחת גואילי מסרה אתמול הודעה לתקשורת בה נאמר: "שלב א' של עסקת החטופים עדיין לא הושלם כל עוד רני לא שב הבייתה.

"אנחנו דורשים מראש הממשלה נתניהו ומהנשיא טראמפ ללחוץ על החמאס והג׳יהאד האיסלמי להחזיר את רני הבייתה ומייד! אי אפשר לעבור לשלב השני של העסקה בלי שרני כאן".

אמש דווח כי בארה"ב מתכוונים להגביר את הלחץ על ישראל בכדי לעבור לשלב ב' של העסקה עוד לפני השבת החלל החטוף רן גואילי הי"ד וזה על רקע ההתעקשות של ישראל לא לעבור לשלב ב' לפני השבת כל החטופים.

טליק, אמו של רן הי"ד, אמרה אמש בעצרת למען שחרור בנה ביישוב מיתר: "אנחנו צריכים אתכם עכשיו, את כל עם ישראל, כדי להבין שכולם חזרו אבל רני נשאר".

לדבריה: "אנחנו רוצים שלא יהיה צעד אחד עד שרני חוזר. אנחנו עם אחד וננצח את הרעים, כדי שאף פעם לא תהיה אימא שתעבור את מה שאנחנו עברנו".