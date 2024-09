סטנדר, מי לא מכיר? אותו משטח אלכסוני שבצורתו הבסיסית עומד על רגלי עץ או מתכת שנמצא כמעט בכל בית כנסת, בית מדרש או היכל ישיבה, אבל למרות הפשטות הוא נושא על עצמו מאות ואלפי שעות תפילה ו'ריתחא דאורייתא'.

זו לכאורה התמונה המוקדמת ביותר בה נראה הסטנדר ( צילום: Revealing the Secrets of the Jews, ברלין/בוסטון 2017 )