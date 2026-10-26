תמונת אילוסטרציה ( צילום: ב"מ )

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עורכת דין ישראלית, המואשמת בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.

על פי ההודעה הרשמית, עורכת הדין נעצרה לפני כשבועיים וחצי בידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, בחשד לביצוע עבירות ביטחון. במסגרת החקירה עלה, לפי הודעת הפרקליטות, כי עורכת הדין עמדה בקשר עם סוכן חוץ בניגוד להוראות הדין, וכן כי שיבשה הליכי חקירה.

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עם סיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) את כתב האישום נגדה, הכולל את שתי העבירות המיוחסות לה.

במקביל להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרה עד לתום ההליכים המשפטיים.

לבקשת גורמי הביטחון, בית המשפט התיר לפרסם רק נוסח מצומצם של פרטי הפרשה. בהתאם לכך, לא נמסרו בהודעה פרטים על זהות עורכת הדין, זהותו של סוכן החוץ, מהות הקשר ביניהם או המעשים שעל פי האישום מהווים שיבוש מהלכי משפט.

בשלב זה מדובר בכתב אישום בלבד, והטענות נגד עורכת הדין טרם הוכרעו בבית המשפט.