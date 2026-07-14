מיכאל בן ארי וברוך מרזל ( צילום: Yoav Ari Dudkevitch/Flash90 )

בית המשפט העליון יקיים מחר (שלישי) בשעה 10:00 דיון בבקשת רשמת המפלגות לאשר את החלטתה לסרב לרשום את מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה".הדיון ייערך בפני השופטים דפנה ברק ארז, דוד מינץ ועופר גרוסקופף.

ההליך נוגע להחלטת רשמת המפלגות מיוני 2026, שלא לאשר את רישום המפלגה לאחר שקבעה כי מתקיים יסוד סביר לחשש שהמפלגה תשמש מסווה לפעילות בלתי חוקית, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק המפלגות. על פי החוק, החלטה מסוג זה אינה נכנסת לתוקף באופן אוטומטי, אלא מחייבת את אישורו של בית המשפט העליון. על פי מסמכי ההליך, ההחלטה התקבלה לאחר בחינה ממושכת שכללה שימוע למבקשי הרישום, קבלת מידע ביטחוני משירות הביטחון הכללי ובחינת חומרי הראיות על ידי רשמת המפלגות. המדינה תומכת בהחלטת הרשמת וביקשה מבית המשפט לאשרה. על פי עמדת המדינה שהוגשה בעבר לבית המשפט, המידע שהעביר השב"כ העלה כי מאחורי המפלגה עומדים מי שהיו פעילים בארגון "כך" טרם הכרזתו כארגון טרור בשנת 1994, וכי חלק ממייסדי המפלגה מחזיקים באידאולוגיה המזוהה עם הארגון ופועלים לקידומה. עוד נטען כי קיים יסוד סביר למסקנה שהמפלגה עשויה לשמש מסווה לפעילות בלתי חוקית. דרמה בסאדיגורה: הסכסוך על המוסדות בירושלים עובר לבית המשפט העליון שאול כהנא | 08.07.26 25 שנות מאסר לרוצח: גזר הדין המוצדק שניתן למי שרצח את בת זוגו דוד הכהן | 12.07.26

הרקע לפרשה החל ביוני 2026, כאשר רשמת המפלגות סירבה לרשום את מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה", לאחר שקבעה כי מתקיימת עילת הסירוב הקבועה בחוק המפלגות.

בין מייסדי המפלגה נמנים יחזקאל חסון, לשעבר סמנכ"ל עוצמה יהודית, שרה מרזל, רעייתו של ברוך מרזל, והרב יהודה אפשטיין מאגודת "קדושת ציון" והח"כ לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי. במסמכים שהוגשו לבית המשפט נטען כי מאחורי המפלגה עומדים גורמים המזוהים עם אידאולוגיית תנועת "כך", בעוד שמייסדי המפלגה דחו את הטענות וטענו כי אין בסיס עובדתי או משפטי למנוע את רישומה.

מנגד, מייסדי המפלגה דחו את הטענות מכל וכל, וטענו כי אין כל בסיס עובדתי או משפטי למנוע את רישומה וכי מדובר בפגיעה בזכות להתאגד ולהתמודד בבחירות.

הכרעת בית המשפט צפויה לקבוע האם החלטת רשמת המפלגות תיוותר על כנה, או שמא תבוטל ותאפשר את המשך הליך רישום המפלגה.