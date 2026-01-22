על רקע אירועים חוזרים ונשנים של יריקות, קריאות גנאי והתגרויות מצד צעירים יהודים כלפי אנשי דת נוצרים בעיר העתיקה בירושלים, יוצא היום זקן הפוסקים הגאון רבי אביגדור נבנצל בקריאה פומבית וחד־משמעית, המגנה בחריפות את התופעה וקוראת להפסיקה לאלתר. למכתב הצטרף גם רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

את כולם ישא רוח

פרסום ראשון: זקן הפוסקים הגר"א נבנצל החדיר מכתב חיזוק מיוחד לתלמיד ישיבת פוניבז' הבה"ח צבי פרקוביץ' הנמק בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. במכתבו התקיף מחד והרך מאידך, מחזק זקן הפוסקים את אסיר עולם התורה ומבטיח לו ש"סופו לקיימה מעושר". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רק בחברה החרדית

חני כץ, אמו של ארי ז"ל שנספה באסון המעון בשכונת רוממה בירושלים מוקדם יותר השבוע, העידה לטובת הגננות בדיון שעסק בדרישת המשטרה למנוע מהן מעצר בית. במפגן שכל כולו קידוש שם שמים, הוכיחה חני כץ לציבור הישראלי כולו - כי אמא ויש אמא יהודית ההולכת לפי דעת תורה. כל הפרטים מהאירוע המצמרר בכתבת הווידאו שלפניכם.

בדרך לחנינה עוצרים בדאבוס

נשיא המדינה יצחק הרצוג התראיין היום בוועידה הכלכלית בדאבוס והתייחס לבקשת החנינה של נשיא ארצות הברית, ששלח לו איגרת לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו. הרצוג שוב שמר על עמימות מסויימת אבל את הכיוון ורוח הדברים הוא בהחלט הראה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

התשובה האמיתית

בחודשים האחרונים מגיעים לכתבי ועורכי כיכר השבת דיווחים מעניינים ומתרבים על אירועי סיום הש"ס ומסכתות בעולם הישיבות, תופעה שהתעצמה והתרחבה מאות אחוזים בשנתיים האחרונות ואולי יש בזה קונטרה בבחינת "מנה אחת אפיים" לכל גזירת הגיוס. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

תורה וגדולה

הרב יחזקאל כהן, מבעלי מאפיית ויז'ניץ המפורסמת, זכה להכניס ספר תורה מהודר לעילוי נשמת חותנו, הרה"ח ר' בצלאל קורנבוים זכרונו לברכה, מדמויות ההוד של חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה. הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.