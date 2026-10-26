עוצמה יהודית מפרסמת תיעוד דרמטי של השר איתמר בן גביר, בביקור בנחל עוז ב-4 באוקטובר 2023, שלושה ימים בלבד לפני טבח שבעה באוקטובר. בשיחה עם הרבש"צים של היישוב, שאחד מהם נרצח בטבח והשני נפצע קשה, הזהיר בן גביר מפני התחזקות חמאס והתנגד למדיניות ההכלה.

"יש חלק גדול בממשלה שרוצה להימנע מעימות. אני דווקא מאלה שחושבים שצריך להגיע לעימות, כי אם לא נגיע לעימות היום, נגיע אליו בעוד 10 או 15 שנים, כשיהיו להם פי 10 יותר טילים, פי 10 יותר תחמושת ופי 10 יותר כוח", אמר בן גביר בשיחה, שהתקיימה בשעה 16:26, כשברקע נשקף נוף רצועת עזה.

בהמשך הדברים התייחס בן גביר להתנהלות מול המתפרעים המתקרבים לגדר הגבול, וחשף את המחלוקת שלו עם הרמטכ"ל וגורמי הביטחון: "לכן, אני חושב אפילו שעכשיו סוכות, כשהם מתקרבים לגדר, ועל זה אני מתווכח עם הרמטכ"ל ועם גורמי הביטחון. אני לא רוצה לפרט יותר מדי, כי יש דיונים רבים בנושא, אבל אני מאלה שחושבים שלא צריך להכיל אותם. אם הם מתקרבים לגדר ומנסים לפגוע במדינת ישראל, לא צריך לזרוק עליהם גז, צריך לירות עליהם. כי בכל מדינה נורמלית, מי שמתקרב לגדר שלך ורוצה להשמיד את המדינה - יורים בו על מנת להרוג".

בעוצמה יהודית מדגישים כי התיעוד צולם שלושה ימים בלבד לפני מתקפת חמאס הרצחנית ביישובי העוטף, ומציגים אותו כחיזוק לעמדתו של בן גביר נגד מדיניות ההכלה מול חמאס.

במפלגה טוענים כי אילו עמד בן גביר בראש מערכת הביטחון, ניתן היה למנוע את האסון, ומסכמים: "אם בן גביר היה שר הביטחון, ה-7.10 לא היה קורה!".