החברות הגדולות כבר חתמו, כעת ההזדמנות למשרדים ותעסוקה

מרכזי רומטק רכסים - הדמיה ( צילום: באדיבות המצלם )

המתחם, המוקם בלב העיר רכסים, כולל קומות מסחר פעילות לצד קומות תעסוקה ומשרדים מתקדמים, והוא צפוי לשרת למעלה מ-100 אלף איש בתוך שנים ספורות, על רקע תנופת הבנייה האדירה בעיר והגידול הדמוגרפי המואץ.

מדובר בעסקים כ"רמי לוי שיווק השקמה", קידי שיק, בנק פאגי, רשת פאפאיה – הנעלה, ומאפיית ברכת השם, כבר שכרו שטחים בקומות המסחר בבניין וכעת מתנהלים מגעים עם קופות החולים השונות – השכרת שטחים לרפואה יועצת ומשלימה. כעת, לאחר השלמת שיווק שטחי המסחר, נפתחת ההזדמנות עבור בעלי מקצועות חופשיים, קליניקות, עורכי דין, הנהלות חשבונות, מוקדי טלמרקטינג, חברות היי טק, חללי עבודה ועסקים בצמיחה, להצטרף לקומות התעסוקה במתחם.

ב"רומטק" מסבירים כי הביקוש הגבוה נובע מהמיקום האסטרטגי של מתחם העסקים "לב בעיר רכסיר", בסמוך לבניין העירייה החדש ולצירי התחבורה המרכזיים, לצד ההבנה כי מדובר במרכז העניינים העתידי של רכסים. "העסקים כבר מבינים לאן העיר הולכת", אומרים בפרויקט. "מי שרוצה להיות במקום שבו תהיה התנועה, מגיע עכשיו". יותר מזה, העיר רכסים המתפתחת זקוקה לשירותים לאזרח ולמקומות שיספקו פרנסה לתושבים.

ש רייסדור מציגה זינוק חד ברווחים: הרווח הנקי קפץ ב־180% ברבעון הראשון אסף מגידו | מקודם

רוצים להצטרף לחברות הגדולות? לחצו כאן ובחרו משרד >>

ראש עיריית רכסים הרב רייך בטקס הנחת אבן הפינה לרומטק ( צילום: באדיבות המצלם )

לצד ההתפתחות המקומית, האזור כולו צפוי לעבור קפיצת מדרגה משמעותית עם הקמת קמפוס אנבידיה בקריית טבעון, במרחק נסיעה קצר מרכסים. מדובר בפרויקט ענק שצפוי להעסיק כ-10,000 עובדים. על פי הפרסום, שרת התחבורה מירי רגב אף הקימה מנהלת מיוחדת בראשות מנכ"ל המשרד משה בן זקן לקידום המתחם, כאשר על הפרק הקמת תחנת רכבת חדשה, כבישים ייעודיים ואפילו מנחת מטוסים.

רוצים להצטרף לחברות הגדולות? לחצו כאן ובחרו משרד >>

הבטיחו לעצמכם שטח

המשמעות עבור רכסים ברורה: האזור כולו עומד בפני תנופת תעסוקה חסרת תקדים, שתיצור ביקוש עצום לשירותים, משרדים ועסקים תומכים. במקביל, רכסים עצמה ממשיכה לצמוח במהירות עם אלפי יחידות דיור חדשות, משפחות בני תורה צעירות ותשתיות מתקדמות. מחלף רכסים בכביש 6, שאושר לתקצוב, צפוי לקרב את היישוב למרכז הארץ ולהפוך אותו לנגיש במיוחד.

על רקע כל אלה, ברומטק מסמנים את תחום המשרדים והתעסוקה כיעד הבא. "המסחר כבר מלא", אומרים בפרויקט, "עכשיו זה הזמן של בעלי העסקים והמשרדים לתפוס מקום במרכז העסקי החדש של רכסים".