ההכרעה שמעסיקה את אלפי הישראלים בחו"ל: הראשון לציון הכריע בשאלה האם תותר קריאת פרשת 'נשא' לבני הארץ השוהים בחו"ל בעיצומו של יום טוב שני של גלויות | וגם, המנהגים הנסתרים, החסידים בארץ שלובשים בגדי שבת ביו"ט שני כאות הזדהות עם תושבי חו"ל, ואלו שמניחים תפילין בסתר? פסק ההלכה המלא בפנים (חרדים)חיים רוזנבוים
כוחות חיל הים האמריקאי עלו על סיפון מיכלית נפט איראנית שניסתה לשבור את המצור האמריקאי במצר הורמוז, והנחו אותה לשנות את מסלולה.קובי אטינגר
החשוד ברצח שאירע היום בבני ברק נעצר בבית שמש בתום מצוד משטרתי. הנפגע, תושב בני ברק בן 52, נדקר במתחם ישיבה ברחוב האר"י ונפטר בבית החולים. החשוד, דר רחוב בן 45, נמלט מהזירה ונתפס בשיתוף שוטרי בית שמש. מהחקירה עלה כי קיימת היכרות בין השניים, והרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
פלסטיני דרס אזרח ישראלי ביישוב עופרה בחטיבת בנימין והסגיר את עצמו לכוחות הביטחון. האירוע החל בחיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, במהלכו רוסס אחד הפלסטינים בספריי פלפל. הפלסטיני נמלט מהמקום ופגע ברכבו באזרח ישראלי שנפצע באורח קל. החשוד יועבר להמשך חקירה.ב. ניסני
המשטרה עצרה באזור העיר בית שמש דר רחוב בן 52, החשוד ברצח המזעזע בכולל חזון איש בבני ברק | חקירה ראשונית: קיימת הכרות בינו ובין האברך שנדקר על ידו למוות | המשטרה: "לא קיימות תלונות קודמות מצד המנוח" (חרדים, בארץ)דניאל הרץ
אנחת רווחה לאחר שעות של אימה: שעות ארוכות לאחר הרצח המזעזע בכולל 'חזון איש', הרוצח הנתעב והמסוכן נלכד ונעצר ומפלס החרדה בעיר התורה נרגע | לאחר שעות שבהן הורים חששו לשלוח את ילדיהם לרחוב, מאות שוטרים ובלשים שהפכו כל אבן בבני ברק הביאו לסיום המצוד וללכידת החשוד הדוקר | צפו בתיעוד הדרמטי מהחיפושים ברחובות העיר (חרדים)חיים רוזנבוים
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק פיזור הכנסת, המשמעות והעובדה שנתניהו לא שילם מחיר פוליטי על אי העברת חוק הגיוס; וגם: האם גפני יאולץ לפרוש והכרזת המפכ"ל שהמשטרה תעצור תלמידי ישיבות | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)הזירה
