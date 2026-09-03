מבזקים נוספים
אירוע חריג בנתניה: חשוד תועד עם נשק ארוך ופתח בירי לעבר שוטרים
דרמה חריגה בנתניה: חשוד החמוש ברובה מסוג M16 פתח הערב בירי לעבר כוחות משטרה שפעלו בשכונת קריית השרון בעיר. השוטרים והלוחמים שהיו במקום הגיבו במהירות, פתחו באש לעברו וניטרלו אותו, ומצבו מוגדר אנוש. מלבדו לא היו נפגעים נוספים באירוע, אך הרגעים הדרמטיים הקימו בהלה רבה בקרב התושבים שנמלטו לבתיהם למשמע קולות הירי. במשטרה פתחו בחקירת הנסיבות, וככל הנראה מדובר באירוע שאינו על רקע לאומני (בארץ)כיכר השבת
פעוט בן שנתיים חולץ ממוות לאחר תגובה אלרגית חריפה בבני ברק
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של פעוט בן שנתיים שסבל מהתקף אלרגיה מסכן חיים בשבת בביתו בבני ברק. הפעוט פיתח תגובה חריפה לאחר חשיפה לחלב. משה מלכה, חובש ותורן השבת, הזריק לו אמפולת אדרנלין מצילת חיים. לאחר שמצבו התייצב, הפעוט פונה באמבולנס לבית החולים מעייני הישועה להמשך טיפול.קובי רוזן
מחבל נוטרל בנתניה לאחר ירי בקרית השרון
במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב שרון התקבל בשעה 19:07 דיווח על שמיעת קולות ירי בשכונת קרית השרון בנתניה. כוחות המשטרה ניטרלו את היורה. צוותי מד"א במקום מדווחים כי בשלב זה אין נפגעים נוספים.קובי רוזן
דקות לפני כניסת השבת: ילד בן 4 נדרס מרכב שנכנס ברוורס, החייאה במקום
ילד כבן 4 נפגע באורח אנוש מרכב לקראת כניסת שבת, ככל הנראה במהלך נסיעה לאחור באזור חניית הבית. בני משפחתו מיהרו להביא אותו אל מרכז רפואי מקומי, שם חברו אליהם צוותי מד"א שביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו לבית החולים כשהם נלחמים על חייו (בארץ)מישאל לוי
"יש לכם 3 דקות לנטוש": איראן ירתה טילים על נושאת מטוסים אמריקנית, התגובה הייתה מוחצת
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השבית מכליות נפט איראניות במצר הורמוז ובמפרץ עומאן, בתגובה לשיגור טילים מצד משמרות המהפכה לעבר נושאת מטוסים ומשחתת. הספינות האמריקניות חמקו מהפגיעה ללא נפגעים, כוחות ארה"ב הזהירו את צוותי המכליות לנטוש אותן בטרם הותקפו (צבא וביטחון, חדשות)ב. ניסני
יורם כהן קורא לפנות חוות שסמוטריץ' הקים — הליכוד: "מרצע יצא מן השק"
יורם כהן, סגנו של גדי איזנקוט, קרא לפנות חלק מהחוות ונקודות היישוב שהקים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ללא החלטת ממשלה. בתגובה, הליכוד תקף: "יצא עוד מרצע מן השק. מספר 2 של איזנקוט חושף את האמת - איזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות ותקים מדינה פלסטינית".כיכר השבת
חשוד שירה לעבר שוטרים בנתניה נוטרל על ידי כוחות הביטחון
חשוד שירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בנתניה נוטרל על ידי שוטרים ולוחמים. כוחות גדולים של מחוז מרכז פועלים בזירה וסביבתה. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, בדרכו לזירה. בשלב זה לא דווח על נפגעים בקרב כוחות הביטחון.קובי רוזן
מטוס קרב יווני התרסק במפגן אווירי — שני טייסים נהרגו
מטוס F-4 פנטום של חיל האוויר היווני התרסק במהלך מפגן אווירי בבסיס חיל האוויר טנגרה ביוון. שני הטייסים שהיו במטוס נהרגו בהתרסקות.קובי אטינגר