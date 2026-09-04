מבזקים נוספים
סופית: אחרי גל עליות מחירים - זה מחיר הדלק המעודכן החל מחצות הלילה
בשורה משמעותית לנהגים בישראל: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו המפחית את מס הבלו על הדלק בחצי שקל לליטר למשך החודשיים הקרובים. בעקבות המהלך, החל מהלילה בחצות ירד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ל-7.75 שקלים. במשרד האוצר מסבירים כי הצעד נועד למתן את השפעות הזינוק במחירי הנפט בעולם בשל המתיחות הביטחונית מול איראן, ולמנוע עליות מחירים בשרשרת שפיעה על כלל המשק (בארץ)דוד הכהן
העיתונאים נותרו בהלם: סערה ברשת בעקבות תמונות חדשות של טראמפ
עיתונאים ואנשי ציבור אמריקנים נותרו בהלם מוחלט מתמונות חדשות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | הסיבה להלם: השיער של הנשיא שנראה שונה מאוד ממה שהורגלנו עד כה (מעניין)כיכר השבת
בן גביר: אם עוצמה יהודית לא תקבל 15 מנדטים, נתניהו יקים ממשלה עם אייזנקוט
השר איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, אמר בכנס כי אם מפלגתו לא תקבל 15 מנדטים בבחירות הקרובות, ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה עם גדי אייזנקוט.כיכר השבת
שוב לא יודע מה לומר לילדים בשולחן החג? | "אחת שאלתי" זו התשובה בשבילך
חוברת "אחת שאלתי" מאת רבני תנועת 'אחוות תורה': איגוד חידושים, מאמרים ותובנות על מועדי תשרי (חרדים)כיכר בשיתוף אחוות תורה
"תיקון ניצוצות טומאה": העונש הכבד שנגזר על ראש הקהילה מירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על משה יזדי, שהיה ראש קהילת "עמודי השלום" בירושלים, לאחר שהורשע בריבוי עבירות חמורות בשתי מתלוננות, לצד עבירות כלכליות של הלבנת הון והונאת נושים. לפי הנטען, הוא ניצל את מעמדו הרוחני, הציג מצג שווא כאילו רוח הקודש שורה עליו והטיף ל"ביטול השכל" כדי לבצע עבירות ממושכות. השופטים קבעו כי מעשיו פגעו בערכי התורה שהציג והטילו עליו עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעות (בארץ)כיכר השבת
נעצר חשוד שהיה בבריחה אחרי השלכת רימון רסס באור יהודה
שוטרי היחידה המרכזית במחוז תל אביב עצרו ביום שישי האחרון חשוד בן 33 ששהה בבריחה במשך מספר חודשים. החשוד היה חלק מכנופייה שביצעה אירועי אלימות ושימוש באמל"ח ברחבי גוש דן. ב-26 במאי הושלך רימון רסס לעבר בית עסק בשכונת נווה רבין באור יהודה, ובעקבות כך נפגעו חמישה אזרחים בדרגות שונות. החקירה הובילה למעצר והגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים, והחשוד הרביעי נמלט עד למעצרו השבוע.קובי רוזן
עופר וינטר מגיב בחריפות לדיווח: "שקר מוחלט, מעולם לא אמרתי את זה"
יו"ר תנועת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, מכחיש בתוקף את הדיווח בחדשות 12 לפיו הזהיר את ראש הממשלה כי תמרון קרקעי ברצועת עזה יעלה בחייהם של 15,000 חיילים. וינטר הגדיר את הפרסום כ"שקר מוחלט" ופוליטיקה ישנה, וחשף את התוכנית המבצעית שהציע כבר ב-9 באוקטובר – שכללה מצור מוחלט ופינוי אוכלוסייה, שלדבריו הייתה יכולה להביא להכרעה מהירה יותר ולחסוך בחיי אדם (פוליטי)יוני גבאי
צה"ל תקף מחבלים ותשתיות חיזבאללה בדרום לבנון
צה"ל תקף היום מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. במסגרת התקיפות, חיל האוויר תקף מחסנים ותשתיות טרור. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול במרחב הרכס ולא יאפשר למחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחותיו, וכי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.ב. ניסני