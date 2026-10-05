משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי סוכם עם סעודיה וטורקיה על העמדת כוחות ויכולות צבאיות במסגרת ברית ההגנה של מכה. לפי ההודעה, הכוחות והיכולות הצבאיות ייפרסו במהירות בשטח סעודיה. ההחלטה התקבלה במסגרת כינוס "ברית מכה" בריאד, כאשר פקיסטן מצטרפת למערכה נגד החות'ים.

קובי אטינגר