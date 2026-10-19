מבזקים נוספים
״שומר מרחק, שלא תגנוב לי את הארנק״: הדיבייט המלוכלך על נשיאות ברזיל
שבוע לפני ההכרעה בקלפי, נשיא ברזיל והסנאטור מהימין החליפו עקיצות אישיות, האשמות בשחיתות ועימותים על הפשיעה והכלכלה (חדשות בעולם)דני שפיץ
חרך את הרשת: התרברב עם מצלמה ששדד בפרעות - המשטרה הגיעה לאסוף אותו
תיעוד יוצא דופן שמתפשט ברשתות החברתיות מציג צעיר צרפתי ששדד חנות במהלך הפרעות - ונענש מיד | העבריין הציג לראווה את השלל שלו מן הביזה - מצלמה מקצועית אותה הוא הציע לצלמים בשידור לייב, אך כעבור דקות הוא כבר תיעד את מעצרו על ידי המשטרה (בעולם)ישראל גראדווהל
הרוג בקריסת מבנה שהותקף בעזה בעקבות גשמים
עזתי בן 35 נהרג בקריסה חלקית של מבנה שהותקף במהלך המלחמה במערב העיר עזה, ליד בית החולים שפאא'. הקריסה אירעה בעקבות גשמים כבדים שירדו ברצועה בשעות האחרונות. בעזה מצב כוננות בשל חשש לקריסת מבנים נוספים שנפגעו במהלך הלחימה.קובי אטינגר
מקרון מייחס את המהומות בצרפת למחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן
הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון נאם לאומה בעקבות "מחאת התיכוניסטים" וטען כי מחירי הדלק הגבוהים עקב המלחמה באיראן הם הסיבה למהומות. "כולנו חשים כעס הערב. אנחנו חשים גם בושה לנוכח המראות הקשים וההרס שהתחוללו ברחובותינו. מי שבזזו חייבים לתת את הדין על מעשיהם" אמר. בפריז נראה קו רקיע אפוף עשן בעקבות המהומות.קובי אטינגר
פריז: פורעים השחיתו מקדונלדס אך דילגו על רשת חלאל סמוכה
בשדרות סן דני בפריז הושחת סניף מקדונלדס במהומות, אך סניף סמוך של "מאסטר פולט" - רשת עוף גריל חלאל המכוונת לקהל המוסלמי - נשאר שלם וללא פגע. הפורעים הניפו דגלים פלסטיניים במהלך ההפגנות.קובי אטינגר
11 נציגויות אמריקאיות במזרח התיכון הזהירו את אזרחיהן מאיומי איראן והחות'ים
שגרירויות ונציגויות של ארה"ב ב-11 מדינות במזרח התיכון פרסמו הלילה אזהרות לאזרחים אמריקאים על רקע איומים מצד איראן והחות'ים. בין הנציגויות: השגרירויות באבו דאבי, עמאן, ביירות, דוחה, ירושלים, מנאמה, מסקט וסעודיה, השגרירות הווירטואלית באיראן, והנציגויות בתימן ובעיראק.קובי אטינגר
ניתוק מוחלט: נאומו של מקרון מעורר את זעמם של הצרפתים; שר הפנים מתפטר
הצרפתים הגיבו הלילה בזעם להצהרתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון שסיפק בעיקר הצהרות אך לא פתרונות | "מביך", "חסר אחריות", "מטריד", אלו היו התגובות לדבריו של מקרון (בעולם)ישראל גראדווהל
בחרו בביבי, לא בקוף: ערוץ 14 ממשיך בכל הכוח
אחרי שנתניהו ביקש מינון מגל להתנצל על הכינוי שהטיח בגדי איזנקוט, המגיש סיפר בשידור כי סירב לבקשה | אמש, יותם זמרי החזיר את הכינוי לאולפן (חדשות בארץ)דני שפיץ