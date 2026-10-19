תיעוד יוצא דופן שמתפשט ברשתות החברתיות מציג צעיר צרפתי ששדד חנות במהלך הפרעות - ונענש מיד | העבריין הציג לראווה את השלל שלו מן הביזה - מצלמה מקצועית אותה הוא הציע לצלמים בשידור לייב, אך כעבור דקות הוא כבר תיעד את מעצרו על ידי המשטרה (בעולם)

ישראל גראדווהל