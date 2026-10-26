"נמעך את צה"ל כמו חרק": האדמירל בדימוס שמדליק את טורקיה

כינוס חירום היסטורי בירושלים: מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס וכ-200 ראשי ישיבות, רבני קהילות, ראשי מוסדות וגבאי בתי כנסת, בכנס חיזוק להצלחת תנועת ש"ס במערכה הגורלית תחת הכותרת: "זקניך ויאמרו לך - ועשית ככל אשר יורוך" ● גדולי ישראל בקריאת חירום: "מול מלחמת החורמה של השמאל נגד קודשי ישראל, חובה על כל אחד להירתם למערכה ולפעול לחיזוק עולם התורה, לומדי התורה והזהות היהודית" ● צפו בגלריה (חרדים)

חזקי שטרן