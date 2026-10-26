 מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00

שני בני נוער גנבו קטנוע בלב קראון הייטס בערב שבת, אך לא חשבו על העין הפקוחה מלמעלה • רחפן של ארגון השומרים עקב אחריהם מהאוויר, תיעד את מסלול הבריחה והעביר מיקומים מדויקים למשטרה • כך הסתיים המרדף הדרמטי במעצר מהיר ומדויק • "מעצר לפי הספר" – שיתוף פעולה מושלם בין מתנדבים לשוטרים (בארץ)

דניאל הרץ