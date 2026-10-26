מחפשים דירה או רוצים למכור? לא תאמינו מה מציעים עכשיו בחינם

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את יועץ התקשורת צחי ליבר בתיווך לשוחד, בהלבנת הון ובעבירת מס, לאחר שקבע כי שימש להעברת כספים ממיקי גנור לדוד שרן, לשעבר ראש הסגל בלשכת נתניהו. השופט דחה את טענותיו של ליבר שלפיהן הודאותיו במשטרה נגבו באמצעים פסולים (משפט)

משה כהן