מבזקים נוספים
הרבי חילק שום במונסי; כך חגגו בקרעטשניף סיגעט את סעודת ההודאה
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ערך סעודת מלוה מלכה בשילוב סעודת הודאה במונסי לרגל יום ההצלה של האדמורי''ם מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בסיום הסעודה חילק שום לכלל המשתתפים ופצח בריקוד נלהב (חסידים)חיים רוזנבוים
עורכת דין ישראלית הואשמה במגע עם סוכן זר ושיבוש חקירה
עורכת דין ישראלית הואשמה בפרשה ביטחונית חדשה הכוללת מגע עם סוכן זר ושיבוש הליכי חקירה.כיכר השבת
צחי ליבר הורשע בפרשת הצוללות בתיווך לשוחד והלבנת הון
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את צחי ליבר, אחד הנאשמים בפרשת כלי השייט, בעבירות של תיווך לשוחד, הלבנת הון וסיוע להכנת רשומות כוזבות. השופט שמואל מלמד קבע כי ליבר קיבל ממיקי גנור כ-94 אלף שקל שנועדו כשוחד לעובד הציבור דוד שרן. להסוואת העברת הכספים נעשה שימוש בחברות ובחשבוניות פיקטיביות שהציגו את התשלומים כתמורה עבור שירותי ייעוץ שלא ניתנו. בית המשפט דחה את טענות ליבר כי מדובר בתשלומים לגיטימיים, וקבע כי הודאותיו במשטרה נתמכות בעדויות ובראיות פיננסיות. כן נדחו טענות ההגנה לפסילת ההודאות בשל התנהלות צוות החקירה בלהב 433.קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
יום לפני הבחירות: המפלגה החרדית פורשת מהמרוץ
מפלגת 'הקהל' בראשות עו"ד שלמה אלבוים הודיעה על פרישה מהתמודדות בבחירות לכנסת | ההחלטה התקבלה "מתוך אחריות עמוקה לעם ישראל ותורתו"משה בשן
אמם של הגבאי והחזן בבעלזא; מרת שאשא הירש ע"ה הלכה לעולמה בשיבה טובה
בשעה זו מלווים המונים למנוחות את האשה החשובה מרת שאשא הירש ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' חיים הירש ז"ל, מזקני חשובי חסידי בעלזא | המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בין בניה, החזן והגבאי של האדמו"ר מבעלזא (דיין האמת)חיים רוזנבוים
חשד לעבירות ביטחון: עורכת דין ישראלית הואשמה במגע עם סוכן חוץ
עורכת הדין נעצרה לפני כשבועיים וחצי בחקירה משותפת של השב"כ והמשטרה. בתום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט. בית המשפט התיר לפרסם רק פרטים מוגבלים מהפרשה (משפט)משה כהן
בעולם מהמרים על עשרות מיליוני דולרים: זה ראש הממשלה הבא
יום לפני הבחירות: מועמד אחד מוביל בהימורים על ראשות הממשלה בפולימרקט | בהימור נוסף העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד (בעולם)אריה רוזן