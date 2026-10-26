המופת של ה'בבא סאלי' על סיפון האונייה הסוערת

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
יום לפני הבחירות: המפלגה החרדית פורשת מהמרוץ
מפלגת 'הקהל' בראשות עו"ד שלמה אלבוים הודיעה על פרישה מהתמודדות בבחירות לכנסת | ההחלטה התקבלה "מתוך אחריות עמוקה לעם ישראל ותורתו"משה בשן
אמם של הגבאי והחזן בבעלזא; מרת שאשא הירש ע"ה הלכה לעולמה בשיבה טובה
בשעה זו מלווים המונים למנוחות את האשה החשובה מרת שאשא הירש ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' חיים הירש ז"ל, מזקני חשובי חסידי בעלזא | המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בין בניה, החזן והגבאי של האדמו"ר מבעלזא (דיין האמת)חיים רוזנבוים
חשד לעבירות ביטחון: עורכת דין ישראלית הואשמה במגע עם סוכן חוץ
עורכת הדין נעצרה לפני כשבועיים וחצי בחקירה משותפת של השב"כ והמשטרה. בתום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט. בית המשפט התיר לפרסם רק פרטים מוגבלים מהפרשה (משפט)משה כהן
בעולם מהמרים על עשרות מיליוני דולרים: זה ראש הממשלה הבא
יום לפני הבחירות: מועמד אחד מוביל בהימורים על ראשות הממשלה בפולימרקט | בהימור נוסף העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד (בעולם)אריה רוזן
צפו; הילולת ה'חזון איש' אצל אחיינו הגאון הישיש
הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן אחיינו ותלמידו האחרון של בעל ה'חזון איש' זצ"ל ציין את יום היארצייט ה - 73 של דודו זצ"ל במעונו בבני ברק | הגר"מ עבר לפני התיבה, ובהמשך ערך סיום ונשא דברים במשנתו של בעל ההילולא (חרדים)חיים רוזנבוים
פרשת הצוללות: יועץ התקשורת הורשע בתיווך לשוחד
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את יועץ התקשורת צחי ליבר בתיווך לשוחד, בהלבנת הון ובעבירת מס, לאחר שקבע כי שימש להעברת כספים ממיקי גנור לדוד שרן, לשעבר ראש הסגל בלשכת נתניהו. השופט דחה את טענותיו של ליבר שלפיהן הודאותיו במשטרה נגבו באמצעים פסולים (משפט)משה כהן
ילדה בת שנה וחצי חולצה ממוות לאחר תגובה אלרגית באלעד
ילדה בת שנה וחצי חולצה ממוות לאחר שפיתחה תגובה אלרגית קשה ברחוב רבי שמעון בן שטח באלעד. הילדה, הרגישה לחלב, שתתה בטעות חלב מה שגרם לתגובה שסיכנה את חייה. חובש איחוד הצלה הזריק לה אפיפן ומצבה התייצב, ולאחר מכן פונתה לבית חולים להמשך מעקב רפואי.קובי רוזן