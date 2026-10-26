ילדה בת שנה וחצי חולצה ממוות לאחר תגובה אלרגית באלעד

מבזקים נוספים
בעולם מהמרים על עשרות מיליוני דולרים: זה ראש הממשלה הבא
יום לפני הבחירות: מועמד אחד מוביל בהימורים על ראשות הממשלה בפולימרקט | בהימור נוסף העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד (בעולם)אריה רוזן
צפו; הילולת ה'חזון איש' אצל אחיינו הגאון הישיש
הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן אחיינו ותלמידו האחרון של בעל ה'חזון איש' זצ"ל ציין את יום היארצייט ה - 73 של דודו זצ"ל במעונו בבני ברק | הגר"מ עבר לפני התיבה, ובהמשך ערך סיום ונשא דברים במשנתו של בעל ההילולא (חרדים)חיים רוזנבוים
פרשת הצוללות: יועץ התקשורת הורשע בתיווך לשוחד
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את יועץ התקשורת צחי ליבר בתיווך לשוחד, בהלבנת הון ובעבירת מס, לאחר שקבע כי שימש להעברת כספים ממיקי גנור לדוד שרן, לשעבר ראש הסגל בלשכת נתניהו. השופט דחה את טענותיו של ליבר שלפיהן הודאותיו במשטרה נגבו באמצעים פסולים (משפט)משה כהן
איזנקוט טוען: מתקפת פייק זדונית מתנהלת נגד מפלגתי
גדי איזנקוט טען כי מתקפת פייק זדונית מתנהלת נגד מפלגתו באמצעות הודעות מזויפות. איזנקוט קרא לשותפיו הפוליטיים שלא לשתף פעולה עם המתקפה.כיכר השבת
כ-20,000 שוטרים ולוחמי מג"ב יפרסו מחר ליום הבחירות לכנסת ה-26
משטרת ישראל השלימה את ההיערכות לקראת יום הבחירות לכנסת ה-26. כ-20,000 שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יפעלו מחר במגוון משימות ברחבי הארץ.קובי רוזן
טראמפ יוצא ב-200 קמ"ש נגד מועמד הדמוקרטים למישיגן: "ג'יהאדיסט! צריך גלאי מתכות"
הנשיא האמריקני החריף את המתקפה נגד עבדול אל-סייד | טראמפ כינה אותו "ג'יהאדיסט" והשווה למאבק בטיסה 93 | המירוץ שעשוי להכריע מי ישלוט בסנאט (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
כשבן גביר הזהיר מפני חמאס ודרש לפתוח באש על מחבלים שמתקרבים לגדר | צפו
עוצמה יהודית מפרסמת תיעוד של השר איתמר בן גביר, בביקור בנחל עוז ב-4 באוקטובר 2023 - שלושה ימים בלבד לפני הטבח | בשיחה הזהיר בן גביר מפני התחזקות חמאס והתנגד למדיניות ההכלה | צפו (פוליטי)יוני גבאי