ילדה בת שנה וחצי חולצה ממוות לאחר תגובה אלרגית באלעד

הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן אחיינו ותלמידו האחרון של בעל ה'חזון איש' זצ"ל ציין את יום היארצייט ה - 73 של דודו זצ"ל במעונו בבני ברק | הגר"מ עבר לפני התיבה, ובהמשך ערך סיום ונשא דברים במשנתו של בעל ההילולא (חרדים)

חיים רוזנבוים