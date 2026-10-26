צפו; הילולת ה'חזון איש' אצל אחיינו הגאון הישיש 

עורכת הדין נעצרה לפני כשבועיים וחצי בחקירה משותפת של השב"כ והמשטרה. בתום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט. בית המשפט התיר לפרסם רק פרטים מוגבלים מהפרשה (משפט)

משה כהן