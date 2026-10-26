יום לפני הבחירות: המפלגה החרדית פורשת מהמרוץ

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את צחי ליבר, אחד הנאשמים בפרשת כלי השייט, בעבירות של תיווך לשוחד, הלבנת הון וסיוע להכנת רשומות כוזבות. השופט שמואל מלמד קבע כי ליבר קיבל ממיקי גנור כ-94 אלף שקל שנועדו כשוחד לעובד הציבור דוד שרן. להסוואת העברת הכספים נעשה שימוש בחברות ובחשבוניות פיקטיביות שהציגו את התשלומים כתמורה עבור שירותי ייעוץ שלא ניתנו. בית המשפט דחה את טענות ליבר כי מדובר בתשלומים לגיטימיים, וקבע כי הודאותיו במשטרה נתמכות בעדויות ובראיות פיננסיות. כן נדחו טענות ההגנה לפסילת ההודאות בשל התנהלות צוות החקירה בלהב 433.

קובי אטינגר