משטר הטרור בנפילה

מפקדת הכטב"מים של משמרות המהפכה - הותקפה; "פגיעה משמעותית במערך הירי"

צה״ל מממשיך כל העת לפגוע במערכי הירי של משטר הטרור הרצחני האיראני | דובר צה"ל עדכן כי הותקפה מפקדת כלי טיס בלתי מאוישים של משמרות המהפכה (חדשות מלחמה)

המפקדה שהושמדה (צילום: דובר צה"ל )

צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים גל תקיפות נוסף לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים ב.

במסגרת התקיפות, צה״ל תקף מפקדה מרכזית של משמרות המהפכה האחראית על שיגור כלי טיס בלתי מאוישים. משטר הטרור האיראני שיגר מהמפקדה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מדינת ישראל ואחסן בה כלי טיס נוספים מוכנים לשיגור.

המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה בכלל יכולות הירי וההגנה של המשטר נמשך גם ברגעים אלו, זאת במקביל להרחבת הפגיעה בתשתיות ייצור הטילים הבליסטיים ברחבי איראן. התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו.

