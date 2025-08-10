כיכר השבת
אוסף של כוכבים בסינגל קליפ חדש: "נשמת"

אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין בסינגל קליפ חדש ומרגש בלחנו של שטיין - "נשמת". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

(צילום: יוסף שלסט וגבי סטרק)

גדולי הזמר אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין משתפים פעולה שוב ומשיקים להיט חדש ומרגש – "נשמת", פרי לחנו של שטיין.

הלחן נוצר כבר לפני זמן, בעיצומם של ימי ירי טילים מאיראן. "התקשרתי לאברהם פריד מהממ"ד עם הלחן המיוחד הזה, והחלטנו להוציא אותו" מספר שטיין. כעת הוא יוצא, ובא להזכיר לנו שעם ישראל יודע להודות על החסדים והניסים הגדולים, אבל גם נוטה לשכוח אותם מהר," "גם כשעובר זמן מאז אותם אירועים – אסור לנו לשכוח את חסדי ה' ונפלאותיו, וזה המסר ש'נשמת' נושא עמו."

כשהלחן היה מוכן, ופריד היה בפנים, היה ברור שאי אפשר לוותר על הצלע השלישית - חיים ישראל, שנכנס מייד להפקה המיוחדת. השיר מלווה בקליפ ייחודי שצולם בארץ ובארה"ב.

קרדיטים:

לחן: בנצי שטיין

שירה: אברהם פריד, חיים ישראל, בנצי שטיין

עיבוד, והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

