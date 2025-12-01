דניאל אינלר בסינגל חדש: "אנרגיה"

הזמר והיוצר דניאל אינלר, בן 26 מירושלים, בסינגל חד ששכתב והלחין - "אנרגיה".

אינלר: "לאחר תקופה ארוכה של כתיבה, יצירה וחיפוש מוזיקלי וכמה שירים שכבר ראו אור – אני שמח לשתף אתכם בשיר החדש שלי, "אנרגיה" – שיר קצבי, סוחף ומלא תחושת חיים מהצליל הראשון.

את השיר כתבתי והלחנתי בעצמי, והוא הופק בעיבוד מוזיקלי של אליאור שושני.

"אנרגיה" משלב עומק וטקסט אישי עם סאונד עדכני וסוחף, ומדבר על הכוח הפנימי שמניע אותנו להמשיך גם כשהדרך מאתגרת".

קרדיטים:

מילים ולחן: דניאל אינלר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אליאור שושני

מילים:

אני נזכר שבילים בהם עברתי

השאירו רושם קצת מאתגר

לילות שלמים בהם התפללתי

למלאות ת'חסר

ואיך כל זה פתאום עולה

כל התמונה הזאת נמחקת

אני ממשיך רק לטפס

אנרגיה מתפרצת

הי, אני צועק עכשיו

לא יכול עם זה יותר

הי, אנ'לא מבין אולי

איפה אושר מסתתר

זה קצת יותר מידי

זה קצת יותר מידי

אני נזכר דרכים בהם עברתי

היו מקומות שהשאירו לי בוץ

וזאת עבודה בכלל לא פשוטה לנקות

לנקות את הכל

ואיך כל זה פתאום עולה

כל התמונה הזאת נמחקת

אני ממשיך רק לטפס

אנרגיה מתפרצת

הי, אני צועק עכשיו לא יכול

עם זה יותר

הי, אנ'לא מבין אולי

איפה אושר מסתתר

זה קצת יותר מידי

זה קצת יותר מידי

(הי...לא יכול עם זה יותר

הי...אנלא מבין אולי איפה אושר מסתתר)

הי, אני צועק עכשיו לא יכול

עם זה יותר

הי, אנ'לא מבין אולי

איפה אושר מסתתר

זה קצת יותר מידי

זה קצת יותר מידי